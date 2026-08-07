Максимальний дохід від брухту: де найвигідніше продати чормет і мідь в Україні

Труби і мідний посуд, гроші в руках. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Щоб заробити на брухті в Україні, потрібно орієнтуватися не лише на чорні або кольорові метали, але й звертати увагу на різницю цін у регіонах. Підприємства, які купують вторинну сировину, затверджують вартість брухту відповідно до ринкових умов. Інколи вигідніше продати металеві конструкції за межами рідної області.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні найвигідніші ціни на чормет і мідь.

Де найдорожче приймають чормет

Залізо, чавун і сталь приймають дуже дешево — середня вартість доходить до 4 грн/кг. Сенс їхати в іншу область України, щоб продати брухт, є лише тоді, коли вдалося накопичити великі обсяги. Інакше доведеться більше грошей витратити на дорогу. В серпні орієнтовні ціни на чормет перебувають на такому рівні:

Київська область — до 3 грн/кг;

Запорізька область — до 5 грн/кг;

Вінницька область — до 5,25 грн/кг;

Львівська область — від 3,75 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 5,5 грн/кг;

Одеська область — до 4 грн/кг;

Сумська область — до 4 грн/кг;

Харківська область — до 3,5 грн/кг.

У червні та липні 2026 року ситуація була майже аналогічною. Щоб заробити якомога більше, продавцям варто шукати підприємства у Запорізькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях.

Де вигідно продавати мідь

Ціни на кольорові метали набагато вищі, ніж на чормет. Мідь коштує від 350 до 500 грн/кг у середньому, тому варто заздалегідь ознайомитися з пропозиціями на ринку задля отримання максимального прибутку. На початку серпня середня вартість міді в різних регіонах України перебуває на такому рівні:

Київська область — від 380 до 450 грн;

Запорізька область — від 445 до 510 грн;

Вінницька область — від 430 до 495 грн;

Львівська область — від 440 до 510 грн;

Дніпропетровська область — від 400 до 510 грн;

Одеська область — від 445 до 510 грн;

Сумська область — від 430 до 480 грн;

Харківська область — від 400 до 490 грн.

Лідерами за ціною стали Запорізька, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області. Якщо є змога продати брухт міді дорожче, варто скористатися нею, бо з настанням холодної пори року вартість вторинної сировини традиційно знизиться. Тоді українцям доведеться здавати метали дешевше або чекати наступного сезону для вигідного продажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи потрібно сплачувати податки з доходів від брухту. Фізичні особи не повинні включати ці кошти в базу для нарахування податків. Однак підприємці зобов'язані стягувати єдиний податок відповідно до умов своєї групи.

Також Новини.LIVE розповідали, які металеві конструкції не можна продати в Україні. Пункти прийому не купують токсичні матеріали, надгробки, радіоактивно забруднені метали, комунальне майно, залізничну інфраструктуру тощо. За порушення закону загрожують суворі штрафи.