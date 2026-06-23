Логіка заокруглення суми в чеках: українка поцікавилася в АТБ, як це працює

Супермаркет АТБ і гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні діють правила заокруглення при здійсненні готівкових розрахункових операцій. Після відвідування супермаркету АТБ дівчина поцікавилася, якими нормами послуговуються касири, видаючи решту. Ми розібралися, в яких випадках відбувається заокруглення сум.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.

Правила заокруглення сум у чеках

Українка запитала в мережі супермаркетів, чому суму до сплати за товари 325,30 грн заокруглили до 325,50 грн. Це законна операція, оскільки через вилучення з обігу копійок різних номіналів видавати решту дрібними монетами стало складніше.

Згідно з постановою Національного банку від 8 вересня 2025 року № 115, заокруглення вартості продукції під час розрахунків готівкою проводиться за такими правилами:

якщо сума закінчується на 1-24 копійок, то загальний чек зменшується до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

якщо сума закінчується на 25-49 копійок, то загальний чек збільшується до 50 копійок;

якщо сума закінчується на 51-74 копійок, то загальний чек зменшується до 50 копійок;

якщо сума закінчується на 75-99 копійок, то загальний чек збільшується до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Наприклад, якщо в чеку до сплати вимагається 145,20 грн, то сума заокруглюється до 145 грн. Якщо споживачам не подобається такий спосіб розрахунків, вони можуть повністю перейти на оплату банківськими картками, адже в таких випадках заокруглення не працює.

Які копійки вилучили з обігу

Станом на червень 2026 року в готівковому обігу більше не перебувають монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Саме через їх вилучення Національний банк запровадив правила заокруглення, аби полегшити розрахункові операції. Ці металеві гроші не приймають як оплату за товари/послуги в України.

Також із жовтня 2025 року процес поступового вилучення торкнувся номіналу 10 копійок. Ці монети поки перебувають в обігу та залишають за собою статус платіжного засобу, однак із часом використання буде припинено.

Додатково з ужитку виводять монети по 1 гривні золотистого кольору, які почали застосовувати з березня 1997 року. Натомість без проблем можна розплачуватися у закладах і торговельних мережах номіналами 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, в яких містах України свого часу відкрили "зелені" супермаркети АТБ. Мережа запустила експериментальний проєкт у Дніпрі та Запоріжжі. Однак ухвалила рішення не масштабувати його і відмовитися від нового формату магазинів.

Також Новини.LIVE розповідали, що в супермаркетах АТБ оновили цінники. Замість звичного білого кольору мережа почала використовувати помаранчевий. Хоча зазвичай такий папір позначав акційний товар, що дозволяло споживачам швидко знаходити знижки.