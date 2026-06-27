Липень буде "гарячим": які знижки та розпродажі приготували в Steam

Знижки на ігри в Steam. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Протягом липня 2026 року в цифровому магазині Steam будуть відбуватися цікаві події, на які варто звернути увагу геймерам. Вони передбачають зниження цін на комп’ютерні ігри, презентації новинок і масштабні розпродажі. Ми дізналися, до чого готуватися користувачам платформи найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Тематичні фестивалі в Steam

Щомісяця в цифровому магазині організовують тематичні фестивалі, встановлюючи вигідні знижки на певні відеоігри. На другий місяць літа заплановані такі довгоочікувані події:

Фестиваль соціальної дедукції — з 13 по 16 липня;

Фестиваль поїздів — з 20 по 27 липня.

Social Deduction Fest присвятять тайтлам, де ключовим елементом є введення гравців в оману, розпізнавання брехні та пошук зрадників. Користувачам Steam запропонують знижки на комп’ютерні ігри, відкриють безплатний доступ до демоверсій та презентують новинки.

Train Fest, судячи з назви, буде концентруватися на тайтлах про поїзди та залізницю. Зазвичай це симулятори машиніста, які дозволяють керувати транспортом від першої особи, економічні стратегії про розвиток власної залізниці, головоломки, де необхідно прокладати та розплутувати колії тощо.

Літній розпродаж у Steam

Головною подією місяця вважається масштабний Літній розпродаж 2026, який розпочався 25 червня, а завершиться 9 липня. Геймерам стали доступні сотні відеоігор зі знижками до 95%. Ціни впали як на популярні тайтли, що роками перебувають у топі, так і на маловідомі проєкти від інді-розробників.

Відеоігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Наприклад, вже в перший день розпродажу користувачам Steam віддавали Cyberpunk 2077 за 419 грн замість 1 399 грн (-70%), Batman: Arkham Collection за 112 грн замість 749 грн (-85%), Battlefield V за 64 грн замість 1 299 грн (-95%), Sid Meier’s Civilization VI за 52 грн замість 525 грн (-90%) тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що на порталі Steam у червні відбувся "Фестиваль куль". Відеоігри відповідної тематики пропонували геймерам із вигідними знижками. Деякі ціни знизили на 85%, завдяки чому користувачі цифрового магазину могли заощадити кошти.

Також Новини.LIVE розповідали, які масштабні події готує Steam для геймерів влітку 2026 року. Протягом липня і серпня заплановані тематичні фестивалі. Плюс розпочався масштабний сезонний розпродаж як нових, так і культових тайтлів.