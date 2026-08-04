Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam організували "Фестиваль кіберпанку"
На цифровій платформі Steam геймерам запропонували великі знижки на ігри. Користувачів запросили долучитися до тематичного фестивалю, присвяченого кіберпанку. Тайтли, сюжет яких розгортається у світі високотехнологічних антиутопій, доступні українцям набагато дешевше.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.
Які ігри віддають зі знижками у Steam
До 10 серпня 2026 року в цифровому магазині триватиме "Фестиваль кіберпанку". Подія присвячена комп'ютерним іграм у відповідному жанрі. Українці можуть придбати культові тайтли набагато дешевше, взяти участь у презентаціях новинок, пограти у демоверсії, відвідати онлайн-зустрічі з розробниками тощо.
Вигода поширюється на проєкти різних жанрів: симулятори виживання, пригодницькі екшени, детективи, головоломки тощо. Станом на вівторок, 4 серпня, користувачі Steam можуть отримати такі відеоігри у світі кіберпанку з вигідними знижками:
- RoboCop: Rogue City — 82 грн замість 820 грн (-90%);
- Watch Dogs: Legion — 137 грн замість 915 грн (-85%);
- X4: Foundations — 185 грн замість 925 грн (-80%);
- Ghostrunner — 158 грн замість 635 грн (-75%);
- The Ascent — 158 грн замість 635 грн (-75%);
- Cyberpunk 2077 — 419 грн замість 1 399 грн (-70%);
- Cloudpunk — 122 грн замість 349 грн (-65%);
- Bomb Rush Cyberfunk — 296 грн замість 740 грн (-60%);
- Shadows of Doubt — 206 грн замість 515 грн (-60%);
- BlazBlue Entropy Effect — 249 грн замість 415 грн (-40%).
Культові ігри у світі кіберпанку
Найпершою на думку спадає комп'ютерна гра у відкритому світі, розроблена польською студією CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Сюжет занурює гравців у футуристичне середовище, в якому нормально модифікувати власні тіла кібернетичними пристроями.
Головному герою потрібно вижити у вихорі протистояння мегакорпорацій, вуличних банд та підпільних організацій. Ще один легендарний проєкт, який побачив світ у далекому 2000 році, має назву Deus Ex. Гра поєднує жанри шутера від першої особи та RPG у світі кіберпанку.
Вже традиційно механізм розвитку персонажа пов'язаний з нанотехнологічними імплантами, які потрібно вживлювати в тіло. Тайтл має безліч шанувальників у всьому світі, які люблять Deus Ex за глибокий сюжет і різноманітний геймплей.
Що ще варто знати українцям
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