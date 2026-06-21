Красивий номер Київстару можна замовити вдвічі дешевше: які ціни в червні

Мобільний номер від Київстару. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть скористатися послугою від Київстару і замовити красивий мобільний номер. Абонентам доступний підбір комбінацій за різними параметрами, наприклад, з улюбленим числом або важливою датою. Більше того, до кінця червня 2026 року діє знижка 50% на прості номери.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Скільки коштує красивий номер від Київстару

Якщо хочеться користуватися мобільним номером із цікавою послідовністю цифр, можна замовити послугу "Ексклюзивний номер" від Київстару. Вона дозволяє шляхом підбору під запит абонента згенерувати певну комбінацію, яка матиме прив'язку до конкретної дати або черговості цифр.

Обравши один із доступних критеріїв, на вибір клієнта даються прості, срібні, золоті та платинові номери. Вони коштують 600, 800, 2 000 та 3 000 грн відповідно. Водночас до 30 червня 2026 року включно прості комбінації обходяться замовникам вдвічі дешевше — їх можна придбати всього за 300 грн.

Які типи номерів існують

Підбір комбінацій відбувається на основі запитів абонентів та обрання конкретного критерію, за яким можна зручно отримати бажаний результат. Існують такі типи мобільних номерів:

з кодом 007;

з особливою датою, яку хочеться зберегти в номері;

з конкретним закінченням на вибір абонента;

з улюбленим числом;

з розміщенням потрібних цифр на початку, в середині або в кінці комбінації;

подібний до номера, який вказує замовник.

"Коли ви виберете тип гарного номера Київстар і введете бажані цифри, ми запропонуємо вам кілька категорій, що відрізняються комбінаціями цифр та ціною", — зазначили в компанії.

У вартість послуги входить можливість підібрати і закріпити номер телефону за певною комбінацією цифр, а також підключення тарифного плану передплати. Перший пакет для абонентів вже включений у ціну.

Термін дії номера становить 365 днів, однак якщо минуло 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку чи оплати тарифного плану, номер переходить у призупинений стан.

Що ще варто знати абонентам

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