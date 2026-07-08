Кістки, шкіра та хрящі: що насправді входить до складу дешевої ковбаси

Як самостійно визначити ковбасу з ММО. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Доступні варені ковбаси та сосиски часто виготовляють із м'яса механічного обвалювання (ММО). Це сировина, яку отримують, коли спеціальне обладнання перемелює м'ясо з кістками, частиною жиру та шкіри. Тож багато хто задумується, чи є такий продукт небезпечним для здоров'я.

Про те, чи дійсно в дешевих ковбасах є кістки та шкіра, а також як відрізнити такий продукт, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

Чи небезпечні ковбаси з ММО

Маркетолог Володимир Поліщук пояснює, що саме по собі ММО не варто вважати шкідливим. Якщо виробник дотримується всіх санітарних норм, використання такої сировини є законним і безпечним.

"Саме по собі ММО не є небезпечним або "неякісним" продуктом. Це дозволена харчова сировина, якщо вона вироблена відповідно до санітарних вимог. Основна відмінність від м'яса ручного обвалювання — це її структура та харчова цінність", — наголосив експерт.

Тобто головна різниця між ММО та звичайним м'ясом полягає в його структурі. У ньому менше цілісних м'язових волокон, а також може бути трохи більше жиру й мінералів. Проте для варених ковбас це не є критичним.

За словами експерта, набагато більше уваги варто звертати не на ММО, а на склад продукту загалом. Саме велика кількість ароматизаторів, підсилювачів смаку та інших добавок може більше сказати про якість ковбаси.

Чи можна "на око" визначити, що ковбаса містить ММО

Визначити наявність ММО візуально практично неможливо. Колір, зріз чи щільність вареної ковбаси не вказують на те, яку саме сировину використав виробник. Усе залежить від рецептури та технології виробництва.

Якщо ж покупець хоче уникати продукції з м'ясом механічного обвалювання, варто уважно читати склад на упаковці. Виробники зобов'язані вказувати цей інгредієнт у переліку компонентів.

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