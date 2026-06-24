"Хитрі" цінники в АТБ: чому покупці нерідко переплачують на касі

Жінка біля супермаркету. Фото: Новини.LIVE, Новини знижок/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці часто купують товари зі знижками в супермаркетах. Однак цінники в АТБ можуть ввести в оману неуважних споживачів. Якщо не вчитатися в текст, можна переплутати чинні акції з анонсом або натрапити на спеціальну пропозицію для користувачів мобільного додатку. Ми розібралися, чому відвідувачі АТБ стикаються з проблемами під час вибору продукту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, через які "хитрощі" АТБ покупці можуть переплатити на касі.

Що не так із цінниками в АТБ

Українці звикли, що помаранчеві цінники відображають знижки та акційні пропозиції, проте часто на папірці дрібнішим шрифтом друкують довідкову інформацію. А саме точні дати, коли діятиме знижена вартість.

У супермаркетах виставляють такі цінники заздалегідь, хоча акція може бути запланована лише через кілька днів. Як результат — споживачі не звертають увагу на текст, а вже на касі помічають збільшену суму витрат.

Ще одна особливість — знижка при скануванні мобільного додатку АТБ на касі. На ціннику можуть вказати три суми: стандартну, актуальну зі знижкою і найнижчу, яка застосовується при скануванні. Важливо не переплутати, яку саму саме вартість із трьох представлених порахують на касі.

Ціна зі знижкою на морозиво в АТБ. Фото: Новини знижок/Telegram

Нарешті, бувають спеціальні акції, коли на ціннику вказано нуль гривень. Однак дрібним текстом є пояснення, що це вартість не товару, а картки, яку можна отримати при купівлі того чи іншого продукту. Натомість дійсну ціну розміщують не по центру, а вгорі чи збоку.

Сканування товарів на касі АТБ

Раніше ми розповідали, що касири в супермаркетах нерідко просять споживачів виставляти на стрічку вагові товари першими або останніми. Цьому є об'єктивне пояснення: таку продукцію необхідно додатково зважувати, а код вноситься вручну. Через це різко знижується швидкість сканування.

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це не зручно", — зазначила співробітниця АТБ.

Від показника швидкості залежить премія касира, тому вони намагаються відкладати фрукти та овочі наостанок або просять виставляти їх першими в черзі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи зобов'язаний відвідувач АТБ показувати охоронцям вміст особистої сумки. Наприклад, якщо співробітник запідозрив споживача у крадіжці. Закон забороняє подібні дії, на які одразу потрібно скаржитися в адміністрацію закладу.

Також Новини.LIVE розповідали, як заокруглюють суми в чеках. Оскільки копійки дрібних номіналів вилучили з обігу, давати решту стало незручно. Тому в Україні діють спеціальні правила заокруглення при готівкових розрахунках.