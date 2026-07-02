Картку заблокують без попередження: які операції викликають підозру

Чоловік з банківською карткою в руках, банківська картка в гаманці. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Банківська картка може опинитися під блокуванням навіть у тих клієнтів, які не вважають свої фінансові операції ризикованими. Банки в Україні зобов’язані контролювати рух коштів та перевіряти транзакції, що можуть свідчити про порушення законодавства або спроби приховати походження грошей.

В Ощадбанку розповіли, які операції викличуть підозру і можуть стати підставою для блокування картки, передають Новини.LIVE.

Які перекази гарантовано перевірять

Українське законодавство у сфері фінансового моніторингу передбачає низку операцій, які банки мають перевіряти в обов’язковому порядку.

Зокрема, під особливий контроль потрапляють:

грошові перекази на суму від 400 тис. грн;

операції від 55 тис. грн, якщо вони пов’язані з лотереями або азартними іграми.

Втім, лише розмір платежу не є єдиним критерієм для перевірки. Навіть менші суми можуть привернути увагу банку, якщо характер операцій виглядає незвичним або ризиковим.

Чому можуть заблокувати рахунок

Фінансові установи аналізують не лише окремі транзакції, а й загальну поведінку клієнта. У разі виникнення підозр банк може тимчасово обмежити доступ до рахунку та попросити документи, які підтверджують походження коштів.

Серед найпоширеніших причин перевірок:

Велика кількість переказів. Підозру можуть викликати десятки надходжень або поповнень протягом короткого часу, особливо якщо така активність не характерна для клієнта. Часте зняття майже всіх отриманих коштів. У зоні ризику опиняються рахунки, з яких регулярно виводиться понад половина всіх надходжень готівкою. Раптове збільшення обсягів коштів. Якщо офіційні доходи людини залишаються відносно невеликими, але на рахунок починають надходити значні суми, банк може запросити пояснення щодо джерел цих коштів. Нетипові фінансові операції. Додаткову увагу можуть викликати купівля криптовалют без попередньої історії таких операцій, а також перекази за кордон без очевидних підстав та інші незвичні для клієнта платежі. Велика кількість відкритих рахунків. Відкриття численних карток або рахунків без зрозумілої потреби також може стати підставою для додаткової перевірки. Регулярні однотипні платежі. Особливо ретельно банки аналізують ситуації, коли однакові суми систематично надходять від тих самих осіб або регулярно переказуються на один і той самий рахунок. Операції з ризиковими країнами. Під особливий контроль потрапляють транзакції, пов’язані з державами, які вважаються ризиковими юрисдикціями, а також з офшорними зонами чи країнами-агресорами.

Чи можна уникнути фінмоніторингу

В Ощадбанку наголошують, що поділ великого платежу на кілька менших переказів не гарантує уникнення перевірки. Банки оцінюють не лише розмір окремої операції, а й загальну картину руху коштів.

У фінансовій установі також застерігають, що перелік факторів ризику не обмежується наведеними пунктами. На практиці будь-яка операція може стати предметом додаткового аналізу, якщо вона здається незвичною або не відповідає фінансовому профілю клієнта.

Фактично найменше питань у банків виникає до рахунків, на які надходять виключно офіційні доходи, зокрема заробітна плата, та не здійснюються нетипові фінансові операції.

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