Курс євро в серпні може не виправдати очікувань: що буде з вартістю валюти в Україні

Люди на вулиці біля обмінника, купюри євро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Початок серпня 2026 року буде для українців, які планують придбати купюри євро, трохи невдалим. Офіційний курс піднявся після стабільних коливань у липні. Цьому сприяло зміцнення валюти в парі з доларом наприкінці другого місяця літа.

До чого готуватися в серпні, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в серпні

На понеділок, 3 серпня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,27 грн. Востаннє такий показник фіксували в другій половині червня 2026 року. Одна з причин зростання — валюта в парі з доларом зміцніла до 1,15 дол./євро замість 1,14 дол./євро в липні.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Серпень у Європі — це період відпусток. А вже з вересня можна чекати на якісь рухи. Хоча в питанні курсу євро я не передбачаю чогось надзвичайного", — зазначив економіст.

На його думку, найближчим часом не варто очікувати різкого зростання офіційного курсу гривні до євро, оскільки жодних підстав для цього немає. Якщо співвідношення у головній валютній парі залишиться в межах 1,14-1,15 дол./євро, то розрахунок НБУ коливатиметься в діапазоні 50,80-51,50 грн/євро протягом серпня.

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Як перевірити євро на справжність

Українці можуть самостійно перевірити купюри європейської валюти на справжність, аби мінімізувати ризик виникнення проблеми під час обміну. Згідно з інформацією на сайті ЄЦБ, існує три прості способи, які не вимагають спеціального обладнання.

Перший — знайти рельєфні елементи за допомогою дотику. На лицьовому боці банкноти це основне зображення, велика цифра номіналу, а також написи/короткі лінії вздовж лівого та правого країв.

Другий спосіб — уважно придивитися до купюри і знайти водяний знак із портретом Європи, захисну вертикальну стрічку темного кольору та інші деталі дизайну, видимі на просвіт.

Третій варіант перевірки — переконатися, що на голографічній смузі з правого боку банкноти змінюватимуться картинки, якщо покрутити папір. Плюс блискуча цифра номіналу в нижньому лівому куті повинна створити ефект руху світла, змінивши колір.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який термін служби у купюр долара різних номіналів. Банкнота 100 доларів зазвичай має термін експлуатації до 24 років. А найменший період у номіналу 5 доларів — всього 5,8 років. Звісно, тривалість може змінюватися залежно від активності використання готівки.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці назвали міста і країни Європи, де вистачить 2 000 євро на двох для комфортного життя. До переліку увійшли Албанія, Румунія, Словаччина, Північна Македонія та Латвія. За кількістю відповідей лідирувала Румунія.