Українці в Європі: де можна комфортно проживати з доходом до 2 000 євро на двох

Міста Європи, люди на вулицях, євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Обираючи країну для проживання, необхідно зважувати всі плюси та мінуси. Перед перетином кордону варто дізнатися, де витрати будуть нижчими, якщо бюджет обмежений. Ми розібралися, які європейські держави вважають комфортними для життя з доходом до 2 000 євро на двох.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Де жити в ЄС з невеликим доходом

Пара українців поцікавилася, в яких країнах або містах Європейського Союзу вистачить для комфортного проживання від 1 500 до 2 000 євро середнього доходу на місяць. Користувачі соцмережі отримали чимало обґрунтованих відповідей від співвітчизників, серед яких можна виділити такі:

Рига (Латвія);

Албанія;

Північна Македонія;

Румунія;

Словаччина.

"Краще орієнтуватися на доступність житла для українців і його кількість. Бо недорого жити можна і у Франції, але житло без місцевої роботи ви не знайдете, так само в Німеччині", — написала українка у Threads.

Відповіді українців у соціальній мережі Threads. Фото: скриншот

Відповіді українців у соціальній мережі Threads. Фото: скриншот

Відповіді українців у соціальній мережі Threads. Фото: скриншот

Відповіді українців у соціальній мережі Threads. Фото: скриншот

Відповіді українців у соціальній мережі Threads. Фото: скриншот 1 / 5









За кількістю відповідей лідирувала Румунія. Коментатори відмітили низьку вартість житла порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, та велику кількість нових об’єктів нерухомості. Плюс із позитивного — кордон із Україною та налагоджені автобусні/залізничні перевезення.

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Скільки коштує комфортне життя за кордоном

Раніше ми розповідали, яких сум вистачає українцям на комфортне проживання в різних європейських і не тільки державах. Наші громадяни поділилися своїми реальними витратами і назвали прийнятні розміри доходів. Результат, згідно з відповідями людей у Threads, виявився таким:

Німеччина — до 2 000 євро;

Франція — 1 300 євро;

Португалія -- 3 500 євро;

Грузія — до 1 700 євро;

Греція — 1000 євро;

Фінляндія — до 2 000 євро;

Іспанія — 3 000 євро;

Чикаго — 5 000 доларів;

Хорватія — від 2 000 доларів;

Румунія — до 2 000 євро;

Латвія — 1 500 євро.

Як видно, в Румунії дійсно можна проживати з комфортом, заробляючи до 2 000 євро на місяць. Це зовсім інше опитування, однак результат виявився аналогічним. Зрозуміло, життєві обставини бувають рівні, тому не варто сприймати вказані суми як єдино правильні. Однак не завадить на них орієнтуватися під час вибору країни для переїзду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кого з українців можуть не пустити в Польщу. На кордоні ретельно перевіряють іноземців, тому необхідно завчасно ознайомитися з правилами та вимогами приймаючої сторони. Ми зібрали п’ять поширених причин відмов.

Також Новини.LIVE розповідали, які речі не можна вивезти без митного декларування. Українці повинні слідкувати за правилами та здійснювати письмове декларування багажу на кордоні. Це стосується валюти, лікарських засобів, цінних паперів, банківських металів та ін.