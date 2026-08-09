Євро не прагне до різких змін: що буде з курсом валют найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти, купюра 100 євро. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

На валютному ринку України спостерігається висхідний тренд — купюри євро протягом першого тижня серпня 2026 року помірно дорожчали. Водночас експерти не прогнозують перетину психологічного рівня найближчим часом. Ми дізналися, до яких змін варто готуватися нашим громадянам наступного тижня, у період 10-16 серпня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

На понеділок, 10 серпня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,61 грн. Водночас на початку місяця фіксували показник 51,27 грн/євро. Співвідношення у головній валютній парі залишилося стабільним — 1,15 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скотншот/НБУ

Різкої динаміки на валютному ринку наступного тижня не прогнозують, оскільки серпень — це традиційно період відпусток у Європі. Однак вже з вересня варто готуватися до відчутних коливань. На думку економіста, офіційний курс не дійде до позначки 52 грн.

Олексій Плотніков передбачає рухи в межах 51,30-51,80 грн/євро найближчим часом. Не варто забувати, що регулятор здійснює щоденний розрахунок шляхом множення курсу гривні до долара на показник співвідношення в парі долар/євро.

Коли випустять нові купюри євро

Раніше ми розповідали, що Європейський центральний банк планує оновити дизайн готівкової валюти. Наприкінці липня 2026 року регулятор показав 10 наборів варіантів того, який вигляд можуть мати банкноти третьої серії. Обирають між двома темами:

"Європейська культура";

"Річки та птахи".

Остаточне рішення планують ухвалити ближче до кінця поточного року, а випустити в обіг нові купюри зможуть лише наприкінці десятиліття. До того часу обраний дизайн пройде тестування і потрапить у виробництво.

Банкноти євро всіх трьох серій перебуватимуть в обігу одночасно. Дійсні купюри збережуть статус платіжного засобу та будуть без обмежень використовуватися у розрахункових операціях.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який термін експлуатації купюр номіналом 100 доларів. Згідно з інформацією Федеральної резервної системи США, максимальний період використання становить 24 роки. Звісно, він може зменшитися при неправильному застосуванні готівки та в разі дії сторонніх речовин.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро можуть стати проблемними. Банкноти номіналом 500 євро почали вилучати з обігу у 2019 році. Ці гроші не втратили статус платіжного засобу, однак ними все складніше розплатитися у закладах на території ЄС.