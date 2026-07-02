Яку пенсію отримають люди з інвалідністю у липні: сума для І, ІІ та ІІІ групи

Розмір пенсії по інвалідності в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні пенсія по інвалідності призначається людям, які частково або повністю втратили працездатність. Розмір виплат для різних груп відрізняється. Тож варто знати, хто та на яку суму може розраховувати у 2026 році.

Про те, хто може отримувати пенсію по інвалідності та як відрізняється сума виплат у І, ІІ, та ІІІ групи, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може оформити пенсію по інвалідності у 2026 році

Право на пенсію по інвалідності визначене Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Її призначають, якщо:

людині встановлено підтверджену повну або часткову втрату працездатності;

є необхідний страховий стаж (він залежить від віку людини та групи інвалідності);

інвалідність настала через хворобу, травму, каліцтво або з дитинства.

Важливо, що статус інвалідності можуть встановити в будь-який період життя — до початку роботи, під час трудової діяльності або після її завершення.

Якщо страхового стажу не вистачає, замість пенсії можуть призначити соціальну допомогу по інвалідності. Також держава гарантує мінімальний розмір пенсії — він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 2 595 грн.

Розміри виплат по інвалідності у 2026 році

Групу інвалідності визначає спеціальна медична комісія, і саме від неї залежить розмір пенсії. У 2026 році діють такі базові правила такі:

III група (часткове обмеження працездатності) — 50% пенсії за віком;

II група (значні порушення здоров’я, але менш критичні) — 90% пенсії за віком;

I група (найважчий стан, коли потрібен постійний догляд) — 100% пенсії за віком.

Для II та III груп існують окремі мінімальні гарантії, які можуть відрізнятися залежно від того, працює людина чи ні. Також передбачені підвищені виплати для осіб, чия інвалідність пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Як визначається розмір пенсії

Сума пенсії по інвалідності не фіксована — вона формується з кількох складових:

базова пенсія за віком, яка розраховується з урахуванням зарплати та страхового стажу;

відсоток залежно від групи інвалідності (100/90/50%);

додаткові надбавки (наприклад, за статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи, учасника бойових дій або наявність утриманців);

регулярні індексації та перерахунки.

Як оформити пенсію по інвалідності у 2026 році

Процедура оформлення пенсії по інвалідності складається з кількох етапів. Спочатку потрібно отримати медичний висновок. Для цього людину направляє лікар, проводяться обстеження, після чого встановлюється група інвалідності.

Далі слід підготувати пакет документів для Пенсійного фонду України. Зазвичай це:

заява;

трудова книжка;

фотографії 3 на 4;

медичний висновок;

довідки про стаж і доходи;

паспорт та ідентифікаційний код.

Подати заяву можна кількома способами: особисто, через ЦНАП або онлайн — через портал Пенсійного фонду чи застосунок "Дія".

Розгляд документів зазвичай триває до 10 робочих днів. Якщо звернення подано протягом трьох місяців після встановлення інвалідності, виплати нараховуються з дати її офіційного встановлення.

Які додаткові пільги та надбавки можуть отримати люди з інвалідністю у 2026 році

Окрім основної пенсії, люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову підтримку:

знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

доплата на догляд (для осіб з I групою інвалідності);

безплатне або пільгове забезпечення засобами реабілітації;

пільги на проїзд, лікування та санаторно-курортне лікування;

адресна державна допомога, якщо загальна сума виплат нижча за прожитковий мінімум.

Також, для окремих категорій громадян з інвалідністю (чорнобильців, військових та учасників бойових дій), передбачені додаткові виплати, які регулюються спеціальними законами.

Раніше Новини.LIVE писали, що у липні 2026 року держава й надалі підтримуватиме людей, які потребують соціальної допомоги. Одна з таких форм підтримки — пільги, що дозволяють менше витрачати на щоденні потреби. Тому цікаво знати, чи мають люди з інвалідністю знижки на оплату комунальних послуг і як її оформити.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю в Україні можуть отримувати державні виплати. Пенсію призначають за наявності необхідного страхового стажу, але навіть після її оформлення багато громадян продовжують працювати.