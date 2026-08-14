Строки зберігання документів ФОП: які папери не можна викидати мінімум 5 років

Жінка сидить за столом із документами. Фото: Pexels

Для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб втрата документів може обернутися проблемами. Українське законодавство встановлює конкретні строки зберігання відомостей, пов'язаних із діяльністю представників бізнесу. ПКУ визначає кілька рівнів мінімальних термінів зберігання, а різниця залежить від характеру документів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Які документи зберігаються від п'яти років

Кожен підприємець в Україні повинен забезпечити зберігання документів, які стосуються виконання податкових обов’язків. Не менше п’яти років необхідно тримати в архівах:

первинні відомості;

регістри бухгалтерського обліку;

фінансову звітність юридичних осіб;

фінзвітність ФОП на спрощеній системі, які виплачували доходи нерезидентам;

інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків/зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Також нові вимоги щодо 1825-денного (п’ятирічного) мінімального строку зберігання поширюються на документи, необхідні для здійснення податкового контролю, якщо вони розроблені особою, стосовно якої ухвалено рішення про ліквідацію після набуття чинності закону № 2970 щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

З якої дати рахувати термін зберігання

Дуже часто представники бізнесу допускають помилку, відраховуючи термін зберігання документів від дати їх складання. Це поширена причина потенційного порушення, адже строк рахується з дати подання відповідної звітності до контролюючого органу.

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Наприклад, якщо декларація датована січнем 2026 року, але подання відбулося у квітні, то відлік почнеться саме з весняного місяця. Додатково слід звернути увагу на обставини, через які строк давності тимчасово призупиняли. До таких періодів відносять карантин через COVID-19.

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