Сроки хранения документов ФЛП: какие бумаги нельзя выбрасывать минимум 5 лет

Женщина сидит за столом с документами. Фото: Pexels

Для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц потеря документов может обернуться проблемами. Украинское законодательство устанавливает конкретные сроки хранения сведений, связанных с деятельностью представителей бизнеса. НКУ определяет несколько уровней минимальных сроков хранения, а разница зависит от характера документов.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Какие документы хранятся от пяти лет

Каждый предприниматель должен обеспечить хранение документов, касающихся выполнения налоговых обязанностей. Не менее пяти лет необходимо держать в архивах:

первичные ведомости;

регистры бухгалтерского учета;

финансовую отчетность юридических лиц;

финотчетность ФЛП на упрощенной системе, выплачивавших доходы нерезидентам;

другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов/сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Также новые требования по 1825-дневному (пятилетнему) минимальному сроку хранения распространяются на документы, необходимые для осуществления налогового контроля, если они разработаны лицом, в отношении которого принято решение о ликвидации после вступления в силу закона № 2970 об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

С какой даты считать срок хранения

Очень часто представители бизнеса допускают ошибку, отсчитывая срок хранения документов с даты их составления. Это распространенная причина потенциального нарушения, ведь срок считается с даты представления соответствующей отчетности в контролирующий орган.

Читайте также:

К примеру, если декларация датирована январем 2026 года, но представление состоялось в апреле, то отсчет начнется именно с весеннего месяца. Дополнительно следует обратить внимание на обстоятельства, по которым срок давности временно приостанавливали. К таким периодам относят карантин из-за COVID-19.

Ранее Новини.LIVE писали, почему ФЛП могут отказать в регистрации собственного дела. Распространенными причинами является несоответствие критериям нахождения на упрощенной системе, наличие налогового долга и нарушение порядка подачи заявления. Однако список потенциальных оснований для отказа достаточно широкий.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда обращаться украинцам, имущество которых осталось на временно оккупированной территории. Речь идет об оформлении наследства на дом, квартиру, землю или другую собственность. Мы разобрались, какие документы необходимо собрать, дабы получить имущество.