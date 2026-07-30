Грошові перекази, страховий стаж і звітність: які головні фінансові нововведення серпня

Фінансові зміни для українців. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українцям варто готуватися до кількох важливих фінансових нововведень у серпні 2026 року. Вони стосуються грошових переказів, податкової звітності та підтвердження страхового стажу. Ми розібралися, до чого варто готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні фінансові нововведення серпня в Україні.

Обмеження грошових переказів

Орієнтовно 14 серпня набудуть чинності зміни, прописані в оновленій редакції Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг. Цей документ підписали українські банківські установи, узгодивши ліміти на грошові перекази для ФОП та юридичних осіб.

Передбачаються такі обмеження на суми вихідних платежів:

для ФОП 1 групи — до 600 000 грн на місяць;

для ФОП 2 та 3 групи — до 3 млн гривень на місяць;

для юридичних осіб — до 5 млн гривень на місяць.

Важливе уточнення: нововведення стосується лише клієнтів ризикової групи, а саме новостворених підприємців (до шести місяців) і "сплячих" компаній. Якщо бізнес ведуть прозоро, дотримуються вимог закону щодо сплати податків і звітування, наймають працівників офіційно, то ліміти на перекази не будуть застосовувати.

Підтвердження страхового стажу

2 серпня 2026 року набуде чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу". Він урегулює механізм підтвердження стажу для призначення пенсії у випадках, коли дані відсутні в електронних системах.

Зокрема територіальний орган ПФУ буде інформувати осіб про недостатній обсяг відомостей і необхідність їх подання у визначеному порядку. До стажу включатимуть періоди роботи, за які не сплатили страхові внески, але тільки якщо у страхувальника виявлять борги і за умови подання ним звітності щодо нарахування коштів у мінімальному розмірі.

Основним документом для підтвердження стажу в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є трудова книжка. Якщо документ відсутній чи немає записів, стаж підтверджується іншими документами, виданими за місцем роботи, служби або навчання.

Нові форми Податкового розрахунку

Міністерство фінансів затвердило квартальні форми об'єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску. Їх доведеться застосовувати з 1 серпня 2026 року.

Роботодавці та інші податкові агенти повинні звітувати за новими правилами, а для ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, повернули квартальний формат звітування перед контролюючим органом.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у серпні 2026 року. Соціальні стандарти залишаться без змін, тобто мінімальну зарплату, прожитковий мінімум та пенсію не переглянуть. Водночас доведеться більше витрачати на комунальні послуги.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українців може не платити податки і не звітувати перед ДПС. Деякі категорії осіб звільнені від фінансових обов'язків. Це право підтверджується відповідними документами, наприклад, актами фіксації руйнувань і витягами з державних реєстрів.