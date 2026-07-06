Грошове забезпечення в ЗСУ: Міноборони звернулося до військових

Військовослужбовець на завданні, гроші в кишені військової форми. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Виплати, які українські військовослужбовці вже отримали або отримають найближчими днями — це базове грошове забезпечення. Бойові та інші винагороди перерахують захисникам пізніше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Telegram, передають Новини.LIVE.

Що буде з виплатами військовим у липні

У відомстві заявили, що на початку місяця військовослужбовцям виплатять лише основне грошове забезпечення за червень без урахування надбавок і доплат.

"Наразі Міноборони, Генштаб ЗСУ та інші органи військового управління надають розʼяснення порядку нових виплат за червень для військових частин", — йдеться у дописі.

Коли військовослужбовцям виплатять бойові та надбавки

Як зазначили у Міноборони, додаткову винагороду за роботу в тилу, яка становить 10 000 грн, захисники отримають одночасно з бойовими доплатами (як правило, їх перераховують після 20 числа місяця за минулий — ред.).

Бойові виплати та за взяття противника в полон, за даними відомства, будуть здійснені після видання наказів командирів частин про оголошення розмірів цих виплат конкретним військовослужбовцям.

Виплати за ударно-пошукові, штурмові дії будуть здійснюватись відповідно до того, коли надійдуть документи на підтвердження цих дій від конкретного вищого штабу. Тобто, якщо ці підтвердження надійдуть пізніше визначеного терміну — виплату військові отримають наступного місяця.

"Разом з тим, у наказі №260 Міноборони передбачило, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій надається 3 доби", — наголосили у відомстві.

Там додали, що виплати за знищення живої сили будуть здійснюватися після верифікації в системі "Дельта" і оголошення наказом командира. Порядок цієї процедури Міноборони надасть окремо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні військовослужбовцям нараховуватимуть виплати по-новому. Це передбачають зміни у системі грошового забезпечення, запроваджені Міноборони. Зокрема збільшено мінімальну суму грошового забезпечення. Крім того, розширено список доплат, які можуть отримати бійці.

Також Новини.LIVE писали, що для військовослужбовців запровадили бонуси за бойовий результат. Сума виплат залежить від місця служби, характеру виконуваних завдань та досягнутих результатів. Усі доплати та премії призначаються на підставі відповідного наказу командира військової частини.