Виплати для українців у Німеччині — на які суми можуть розраховувати в листопаді

Українські біженці. Фото: УНІАН

Українці в Німеччині можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Давно точаться дискусії щодо доцільності виплат, а певні політичні сили регулярно намагаються ініціювати зменшення сум або повне скасування фінансової підтримки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми отримають українські біженці в Німеччині за листопад 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Скільки платять біженцям у Німеччині

Місцеве законодавство передбачає участь українців у двох програмах соціальної підтримки: Bürgergeld — для працездатних осіб після реєстрації в Jobcenter, Sozialhilfe — для пенсіонерів і непрацюючих людей. Біженців забезпечують доволі великими сумами, тотожними з виплатами для безробітних німців.

Жодних змін у програмі соцпідтримки громадян України станом на початок листопада не відбулося, тож отримувачі можуть розраховувати на такі розміри фінансового забезпечення:

самотні дорослі та батьки-одинаки — 563 євро/міс.;

подружжя — по 506 євро/міс.;

підлітки від 14 до 17 років — 471 євро/міс.;

діти від 6 до 14 років — 390 євро/міс.;

діти до 5 років — 357 євро/міс.

Кожен член родини, який підходить під одну з категорій, отримує грошові виплати. Це означає, що повноцінній сім’ї з двома дітьми нараховують від 1 726 до 1 954 євро щомісяця (залежно від віку малечі). Плюс українцям надають допомогу на купівлю шкільного приладдя (від 65 до 130 євро), медичне страхування та підтримку в оренді житла.

Виплати в Німеччині можуть обрізати

Неодноразово з’являлися заклики від окремих політичних сил Німеччини щодо скорочення соціальної підтримки українських біженців. З останнього — генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Карстен Ліннеманн заявив, що молодь (зокрема чоловіки працездатного віку) повинна не отримувати кошти від держави, а шукати роботу та забезпечувати себе самостійно.

Також у серпні стало відомо, що уряд Німеччини підготував законопроєкт стосовно скорочення виплат для новоприбулих біженців з України. Видання Reuters писало: згідно з текстом документа, передбачається зменшення суми грошової допомоги орієнтовно на 100 євро для іноземців, які приїхали після 1 квітня 2025 року.

Однак станом на листопад немає офіційних відомостей про якісь скорочення або призупинення соцпідтримки українців. Тому найближчим часом наші громадяни будуть отримувати стандартні суми грошового забезпечення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують підвищити виплати по догляду за дитиною до одного року. Із січня грошова допомога батькам може зрости до 7 000 грн/міс., якщо президент Володимир Зеленський підпише відповідний закон.

Також ми писали, що в Німеччині частина автобанів взагалі не має обмеження швидкості. Проте на багатьох інших ділянках ліміт становить 130 км/год, і дебати щодо його запровадження тривають роками.