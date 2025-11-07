Видео
Дата публикации 7 ноября 2025 10:05
обновлено: 07:34
Выплаты для украинцев в Германии — на какие суммы могут рассчитывать в ноябре
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Украинцы в Германии могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Давно ведутся дискуссии о целесообразности выплат, а определенные политические силы регулярно пытаются инициировать уменьшение сумм или полную отмену финансовой поддержки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы получат украинские беженцы в Германии за ноябрь 2025 года.

Читайте также:

Сколько платят беженцам в Германии

Местное законодательство предусматривает участие украинцев в двух программах социальной поддержки: Bürgergeld — для трудоспособных лиц после регистрации в Jobcenter, Sozialhilfe — для пенсионеров и неработающих людей. Беженцев обеспечивают довольно большими суммами, тождественными с выплатами для безработных немцев.

Никаких изменений в программе соцподдержки граждан Украины по состоянию на начало ноября не произошло, поэтому получатели могут рассчитывать на такие размеры финансового обеспечения:

  • одинокие взрослые и родители-одиночки — 563 евро/мес.;
  • супруги — по 506 евро/мес.;
  • подростки от 14 до 17 лет — 471 евро/мес.;
  • дети от 6 до 14 лет — 390 евро/мес.;
  • дети до 5 лет — 357 евро/мес.

Каждый член семьи, который подходит под одну из категорий, получает денежные выплаты. Это значит, что полноценной семье с двумя детьми начисляют от 1 726 до 1 954 евро ежемесячно (в зависимости от возраста малышей). Плюс украинцам предоставляют помощь на покупку школьных принадлежностей (от 65 до 130 евро), медицинское страхование и поддержку в аренде жилья.

Выплаты в Германии могут обрезать

Неоднократно появлялись призывы от отдельных политических сил Германии по сокращению социальной поддержки украинских беженцев. Из последнего — генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеманн заявил, что молодежь (в частности мужчины трудоспособного возраста) должна не получать деньги от государства, а искать работу и обеспечивать себя самостоятельно.

Также в августе стало известно, что правительство Германии подготовило законопроект о сокращении выплат для новоприбывших беженцев из Украины. Издание Reuters писало: согласно тексту документа, предусматривается уменьшение суммы денежной помощи ориентировочно на 100 евро для иностранцев, приехавших после 1 апреля 2025 года.

Однако по состоянию на ноябрь нет официальных сведений о каких-то сокращениях или приостановлении соцподдержки украинцев. Поэтому в ближайшее время наши граждане будут получать стандартные суммы денежного обеспечения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют поднять выплаты по уходу за ребенком до одного года. С января денежная помощь родителям может вырасти до 7 000 грн/мес., если президент Владимир Зеленский подпишет соответствующий закон.

Также мы писали, что в Германии часть автобанов вообще не имеет ограничения скорости. Однако на многих других участках лимит составляет 130 км/ч, и дебаты о его введении продолжаются годами.

Германия выплаты финансовая помощь деньги беженцы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
