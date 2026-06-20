Готівка на кордоні: яку суму треба пред’явити для в’їзду в Україну

Перетин українського кордону. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці звикли, що для в'їзду в ЄС необхідно накопичити достатньо готівки. Однак від іноземців теж вимагають підтвердження платоспроможності на кордоні. Не завадить дізнатися, який мінімальний обсяг фінансів повинні мати громадяни інших країн для успішного проходження контролю в пункті пропуску.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про прикордонний контроль".

Мінімальна сума готівки для в'їзду в Україну

Згідно зі статтею 9 закону, прикордонники повинні ретельно перевіряти іноземців та осіб без громадянства. Окрім документів і підтвердження мети перебування, можуть вимагати пред'явлення готівки. Мінімальна сума затверджена постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884.

"Іноземці та особи без громадянства для в’їзду в Україну повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановленого в Україні на день їх в’їзду", — йдеться в документі.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум перебуває на рівні 3 328 грн. Якщо іноземець запланував перебування терміном один місяць, мінімальний обсяг готівки повинен дорівнювати 66 560 грн.

Для розрахунку ліміту на конкретну кількість днів необхідно використати таку формулу: місячну суму поділити на 30 і помножити на кількість днів запланованого перебування, збільшену на п'ять.

Скільки грошей треба для в'їзду в ЄС

Чимало країн Європейського Союзу вимагають від мандрівників підтвердження платоспроможності. Тож необхідно заздалегідь підготуватися до можливих перевірок на кордоні. Зокрема в Польщі варто накопичити 300 злотих для поїздки до чотирьох днів або 75 злотих на один день.

Ліміти на готівку для перетину кордону ЄС у 2026 році. Фото: Новини.LIVE

Щоб перетнути кордон Словаччини, доведеться зібрати мінімум 56 євро на добу, Румунії — 50 євро, Угорщини — близько 3 євро. Також варто пам'ятати, що кошти на банківських рахунках не включаються у встановлений ліміт: потрібно взяти в дорогу саме паперові купюри або замовити виписку про баланс на карті.

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі українці зможуть оформити карту CUKR у Польщі. Для видачі документа необхідно виконати чотири обов'язкові умови. Плюс продовження легального проживання не світить українцям, які надали неповні дані в реєстр PESEL UKR чи не сплатили адміністративний збір.

Також Новини.LIVE розповідали, чи забороняють виїзд за кордон українцям із боргами. Наявність неоплаченого кредиту не вважається підставою для встановлення обмежень. Однак відповідне судове рішення або відкрите виконавче провадження — це причина для заборони.