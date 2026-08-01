Головні нововведення серпня: що зміниться для фізичних осіб і ФОП найближчим часом

Багатоповерхівка, потяг і банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Для громадян України приготували вагомі нововведення у серпні 2026 року. Вони торкнуться лімітів на перекази для фізичних осіб-підприємців, тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення та житлових ваучерів для ВПО. Ми розібралися, до чого готуватися найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення серпня для українців.

Ліміти на перекази для ФОП та юросіб

14 травня 2026 року банки підписали оновлену редакцію Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг. Згідно з документом, через три місяці після його оприлюднення починають діяти обмеження на грошові перекази для ФОП та юридичних осіб, які:

були створені нещодавно (менше 6 місяців);

перебувають у неактивному стані.

Ліміти будуть відрізнятися: для ФОП 1 групи — до 600 000 грн на місяць, для ФОП 2 і 3 групи — до 3 млн грн на місяць, для юросіб — до 5 млн грн на місяць. Підприємців, які ведуть бізнес прозоро, сплачують податки, офіційно оформлюють працівників і не належать до ризикової групи, нові обмеження не торкнуться.

Житлові ваучери для ВПО

З 1 серпня право на отримання житлових ваучерів втратять деякі категорії внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про ВПО, які:

самостійно позбулися нерухомості після 24 лютого 2022 року (наприклад, продали чи подарували квартиру);

брали участь у пільговій іпотечній програмі "єОселя" та придбали нове житло;

зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як громада опинилися в окупації РФ.

Іншим категоріям отримувачів нічого не загрожує. Як і раніше, претендувати на допомогу від держави зможуть ВПО, які не мають житла у власності, не користувалися програмою "єОселя" та відповідають додатковим умовам програми.

Підвищення тарифів Укрзалізниці

Вперше за понад чотири роки залізничний перевізник планує провести індексацію тарифів. 1 серпня набере чинності перший етап перегляду вартості послуг компанії: тарифи зростуть на 30% для вантажних перевезень у межах країни.

Плюс Укрзалізниця уніфікує ціни на переміщення порожніх вагонів. В УЗ вважають таку індексацію справедливою, оскільки вона частково відображає реальне зростання витрат за чотири роки. Водночас тарифи на пасажирські перевезення залишаться на поточному рівні.

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