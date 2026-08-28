Фінмоніторинг ФОП у 2026 році: які документи вимагатиме банк та що запитає

Перевірка документів у підприємця. Фото: Magnific

Фінансовий моніторинг передбачає перевірку клієнта, його діяльності, фінансового стану та операцій. Тому банк може попросити документи, які допоможуть зрозуміти, як працює бізнес, звідки надходять кошти та чи відповідають операції заявленій діяльності. Закон дозволяє банкам запитувати необхідну для цього інформацію та документи, тому такий запит може бути досить детальним.

Про що саме банк може запитати ФОПів, розповів адвокат Богдан Янків, передає Новини.LIVE.

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Чим ви займаєтеся насправді

Насамперед банк хоче зрозуміти, як організований ваш бізнес і чи відповідає реальна діяльність заявленим КВЕД. У запиті можуть попросити:

описати, як саме організована діяльність;

підтвердити наявність ресурсів для роботи за заявленими КВЕД;

надати договори оренди приміщення;

показати документи на обладнання;

надати інформацію про працівників або штатний розпис;

розповісти про досвід роботи у відповідній сфері;

зазначити освіту та знання, необхідні для ведення такої діяльності;

пояснити, чи має бізнес сезонний характер.

Якщо підприємець заявляє один вид діяльності, але характер операцій суттєво відрізняється від нього, банк може попросити додаткові пояснення.

Звідки беруться гроші

Окрема частина запиту стосується фінансів. Банк може попросити надати податкову декларацію за останній звітний період, а також інформацію про рахунки, відкриті в інших банках.

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Якщо такі рахунки є, можуть знадобитися виписки за останні три місяці. Якщо рахунків в інших банках немає, банк може попросити відповідне підтвердження.

Також можуть запитати документи, які підтверджують сплату:

податків;

заробітної плати;

оренди;

комунальних платежів.

Окремо банк може попросити підтвердити джерело коштів, які використовувалися для розвитку бізнесу або закупівлі товарів для подальшого продажу. Документи для підтвердження походження грошей залежать від того, звідки вони надійшли. Це можуть бути фінансова звітність, платіжні документи, декларації, документи щодо продажу майна, спадщини, позики та інші підтвердження.

Як ви знаходите клієнтів

Зокрема, можуть попросити пояснити:

як ви шукаєте та обираєте контрагентів;

якими способами залучаєте клієнтів;

де рекламуєте свої послуги або товари;

чи маєте сайт та інші онлайн-ресурси.

За потреби банк може попросити документальне підтвердження такої діяльності або посилання на рекламу та сайт.

Які документи підтверджують реальні операції

Якщо банк хоче детальніше перевірити окремі платежі, він може попросити документи, які показують, що операція справді відбулася. Це можуть бути:

договори та всі додатки до них;

рахунки на оплату;

видаткові накладні;

товарно-транспортні накладні;

інші документи, пов'язані з конкретною операцією.

Тому важливо зберігати первинні документи за операціями, які проходять через рахунок.

Коли банк може запитати про готівку

Якщо через рахунок регулярно проходять значні суми готівки, банк може попросити пояснити причину таких операцій та надати відповідні підтвердження. Тобто в межах фінмоніторингу банк може цікавитися не лише безготівковими платежами, а й тим, як і навіщо підприємець працює з готівкою.

Чому можуть попросити фото бізнесу

Одним із найбільш незвичних пунктів у такому запиті може стати фотофіксація. Банк може попросити фотографії, які підтверджують, що бізнес реально працює. Наприклад, на фото можуть бути:

вивіска;

приміщення;

персонал;

обладнання;

робоче місце;

інші ознаки реальної діяльності.

Особливо це стосується бізнесу, який передбачає наявність офісу, магазину, виробничого приміщення чи іншої фізичної локації.

Чому список питань може відрізнятися

Єдиного однакового переліку документів для кожного клієнта немає. Обсяг інформації, яку банк може попросити, залежить від конкретної ситуації, характеру операцій, фінансового стану клієнта та рівня ризику. Тому одному підприємцю можуть поставити кілька базових запитань, а в іншому випадку банк попросить значно більше документів.

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