Финмониторинг ФЛП в 2026 году: какие документы потребует банк и что спросит

Проверка документов у бизнесмена. Фото: Magnific

Финансовый мониторинг подразумевает проверку клиента, его деятельности, финансового положения и операций. Поэтому банк может попросить документы, которые помогут понять, как работает бизнес, откуда поступают средства и соответствуют ли операции заявленной деятельности. Закон позволяет банкам запрашивать необходимую для этого информацию и документы, поэтому такой запрос может быть достаточно подробным.

О чем именно банк может спросить ФЛП, рассказал адвокат Богдан Янкив, передает Новини.LIVE.

Реклама

Чем вы занимаетесь на самом деле

В первую очередь банк хочет понять, как организован ваш бизнес и соответствует ли реальная деятельность заявленным КВЭД. В запросе могут запросить:

описать, как именно организована деятельность;

подтвердить наличие ресурсов для работы по заявленным КВЭД;

предоставить договоры аренды помещения;

показать документы на оборудование;

предоставить информацию о работниках или штатное расписание;

рассказать об опыте работы в соответствующей сфере;

указать образование и знания, необходимые для ведения такой деятельности;

объяснить, носит ли бизнес сезонный характер.

Если предприниматель заявляет один вид деятельности, но характер сделок существенно отличается от него, банк может попросить дополнительные пояснения.

Откуда берутся деньги

Отдельная часть запроса касается денег. Банк может попросить предоставить налоговую декларацию за последний отчетный период, а также информацию о счетах, открытых в других банках.

Читайте также:

Если такие счета есть, то могут потребоваться выписки за последние три месяца. Если счетов в других банках нет, банк может запросить соответствующее подтверждение.

Также могут запросить документы, подтверждающие оплату:

налогов;

заработной платы;

аренды;

коммунальных платежей.

Отдельно банк может попросить подтвердить источник средств, которые использовались для развития бизнеса или закупки товаров для последующей продажи. Документы для подтверждения происхождения денег зависят от того, откуда они поступили. Это могут быть финансовая отчетность, платежные документы, декларации, документы по продаже имущества, наследства, ссуды и другие подтверждения.

Как вы находите клиентов

В частности, могут попросить объяснить:

как вы ищете и выбираете контрагентов;

какими способами привлекаете клиентов;

где рекламируете свои услуги или товары;

имеете ли сайт и другие онлайн-ресурсы.

При необходимости банк может запросить документальное подтверждение такой деятельности или ссылку на рекламу и сайт.

Какие документы подтверждают реальные операции

Если банк хочет более детально проверить отдельные платежи, то он может попросить документы, показывающие, что операция действительно состоялась. Это могут быть:

договоры и все приложения к ним;

счета в оплату;

расходные накладные;

товарно-транспортные накладные;

другие документы, связанные с конкретной операцией.

Поэтому важно хранить первичные документы по операциям, проходящим через счет.

Когда банк может спросить о наличных деньгах

Если через счет регулярно проходят значительные суммы наличных, банк может попросить объяснить причину таких операций и предоставить соответствующие подтверждения. То есть в рамках финмониторинга банк может интересоваться не только безналичными платежами, но и тем, как и зачем предприниматель работает с наличными.

Почему могут попросить фото бизнеса

Одним из самых необычных пунктов в таком запросе может стать фотофиксация. Банк может попросить фотографии, подтверждающие, что бизнес реально работает. К примеру, на фото могут быть:

вывеска;

помещение;

персонал;

оборудование;

рабочее место;

другие признаки настоящей деятельности.

Особенно это касается бизнеса, предполагающего наличие офиса, магазина, производственного помещения или другой физической локации.

Почему список вопросов может отличаться

Единого одинакового перечня документов для каждого клиента нет. Объем информации, которую банк может запросить, зависит от конкретной ситуации, характера операций, финансового состояния клиента и уровня риска. Поэтому одному предпринимателю могут задать несколько базовых вопросов, а в противном случае банк попросит гораздо больше документов.

Ранее Новини.LIVE писали, считается ли доходом возврат денег за утраченную или поврежденную посылку. Нет, поэтому с такой компенсации не нужно платить НДФЛ и военный сбор. В то же время, покупателям следует хранить чеки и документы о повреждениях, чтобы подтвердить происхождение средств.

Также Новини.LIVE рассказывали о возможных рисках общих налоговых каникул для бизнеса. Предприниматели из-за разрушенных складов и предприятий могут получить налоговое послабление, но общих каникул для всех не будет. По словам Даниила Гетманцева, полное освобождение от налогов невозможно, ведь именно они финансируют оборону страны.