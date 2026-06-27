Виплати військовим, житлові кредити, пальне: всі зміни в Україні з липня

Зміни для українців у липні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям варто приготуватися до кількох важливих нововведень у липні 2026 року. Очікуються зміни у грошовому забезпеченні військовослужбовців, умовах державних програм, правилах функціонування ринку пального, пенсійних виплатах тощо. Ми розібралися, з чим стикнуться наші громадяни з настанням другого місяця літа.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям з 1 липня.

Нові виплати військовим

З липня службовці почнуть отримувати грошове забезпечення за новою системою. За інформацією Міністерства оборони, мінімальна сума доходу становитиме 30 000 грн, з яких 20 000 грн — базова виплата, 10 000 грн — мотиваційна надбавка. Для захисників, які виконують бойові завдання, встановили додаткові винагороди, а саме 20 000 або 40 000 грн за добу.

Нові позначення бензину та дизелю

На українських заправках з'являться нові позначення пального, які використовують в ЄС. Замість звичних марок А-95 та А-92 будуть відображати Е5, Е10 та В7. Ними позначатимуть бензин і дизель з часткою біоетанолу — високоочищеного етилового спирту. Саме ця речовина повинна міститися у пальному, яке реалізується на АЗС.

Житлові ваучери для ВПО

В Україні функціонує програма "Житло для ВПО з ТОТ", яка передбачає надання внутрішньо переміщеним особам ваучерів на купівлю житла. Максимальна сума виплат — 2 млн гривень.

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З 17 липня ці кошти можна буде використати на погашення першого внеску за державною іпотечною програмою "єОселя". Нововведення торкнеться ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій чи є особами з інвалідністю внаслідок війни.

Пільгові умови єОселі

Зміни чекають також ветеранів, учасників війни та членів сімей загиблих воїнів. З 17 липня для них відкриється доступ до пільгової ставки 3% за програмою "єОселя". Наразі ці категорії осіб можуть брати кредит на стандартних умовах — 7% річних протягом перших 10 років дії договору.

Працевлаштування осіб з інвалідністю

З 1 липня Державна служба з питань праці буде контролювати виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю на підприємствах. Орган отримає повноваження досліджувати документи та реєстри на місцях, вимагати завірені копії, отримувати пояснення та відомості від юридичних осіб. У разі невиконання нормативу роботодавцям загрожують суворі штрафи.

Пенсійна реформа в Україні

В липні планують презентувати пенсійну реформу, яка оновить підхід до грошового забезпечення. Які саме пропозиції міститиме документ — невідомо, однак потенційними ключовими змінами може бути підвищення мінімальної пенсій до рівня фактичного прожиткового мінімуму та скасування так званих "кланових" пенсій. Плюс можливий перегляд формули індексації спільно з запровадженням справедливого розрахунку.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ для населення з 1 липня 2026 року. Витрати українців залишаться незмінними — один кубометр природного газу буде коштувати 7,96 грн, згідно з прайсом Нафтогазу. Такий тариф діятиме принаймні до 30 квітня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, на які мінімальні виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю в липні. Суми залежать від групи — від 50% до 100% пенсії за віком. Під час розрахунку беруть до уваги страховий стаж і період від встановлення інвалідності.