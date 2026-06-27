Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Фінансові та економічні нововведення липня: до чого готуватися українцям

Фінансові та економічні нововведення липня: до чого готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 15:10
Виплати військовим, житлові кредити, пальне: всі зміни в Україні з липня
Зміни для українців у липні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям варто приготуватися до кількох важливих нововведень у липні 2026 року. Очікуються зміни у грошовому забезпеченні військовослужбовців, умовах державних програм, правилах функціонування ринку пального, пенсійних виплатах тощо. Ми розібралися, з чим стикнуться наші громадяни з настанням другого місяця літа.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям з 1 липня.

Нові виплати військовим

З липня службовці почнуть отримувати грошове забезпечення за новою системою. За інформацією Міністерства оборони, мінімальна сума доходу становитиме 30 000 грн, з яких 20 000 грн — базова виплата, 10 000 грн — мотиваційна надбавка. Для захисників, які виконують бойові завдання, встановили додаткові винагороди, а саме 20 000 або 40 000 грн за добу.

Нові позначення бензину та дизелю

На українських заправках з'являться нові позначення пального, які використовують в ЄС. Замість звичних марок А-95 та А-92 будуть відображати Е5, Е10 та В7. Ними позначатимуть бензин і дизель з часткою біоетанолу — високоочищеного етилового спирту. Саме ця речовина повинна міститися у пальному, яке реалізується на АЗС.

Житлові ваучери для ВПО

В Україні функціонує програма "Житло для ВПО з ТОТ", яка передбачає надання внутрішньо переміщеним особам ваучерів на купівлю житла. Максимальна сума виплат — 2 млн гривень.

Читайте також:

З 17 липня ці кошти можна буде використати на погашення першого внеску за державною іпотечною програмою "єОселя". Нововведення торкнеться ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій чи є особами з інвалідністю внаслідок війни.

Пільгові умови єОселі

Зміни чекають також ветеранів, учасників війни та членів сімей загиблих воїнів. З 17 липня для них відкриється доступ до пільгової ставки 3% за програмою "єОселя". Наразі ці категорії осіб можуть брати кредит на стандартних умовах — 7% річних протягом перших 10 років дії договору.

Працевлаштування осіб з інвалідністю

З 1 липня Державна служба з питань праці буде контролювати виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю на підприємствах. Орган отримає повноваження досліджувати документи та реєстри на місцях, вимагати завірені копії, отримувати пояснення та відомості від юридичних осіб. У разі невиконання нормативу роботодавцям загрожують суворі штрафи.

Пенсійна реформа в Україні

В липні планують презентувати пенсійну реформу, яка оновить підхід до грошового забезпечення. Які саме пропозиції міститиме документ — невідомо, однак потенційними ключовими змінами може бути підвищення мінімальної пенсій до рівня фактичного прожиткового мінімуму та скасування так званих "кланових" пенсій. Плюс можливий перегляд формули індексації спільно з запровадженням справедливого розрахунку.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ для населення з 1 липня 2026 року. Витрати українців залишаться незмінними — один кубометр природного газу буде коштувати 7,96 грн, згідно з прайсом Нафтогазу. Такий тариф діятиме принаймні до 30 квітня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, на які мінімальні виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю в липні. Суми залежать від групи — від 50% до 100% пенсії за віком. Під час розрахунку беруть до уваги страховий стаж і період від встановлення інвалідності.

виплати нововведення грошове забезпечення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації