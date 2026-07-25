Світло повертатимуть швидше: ДТЕК оновив систему для аварійних бригад

Енергетики ремонтують електромережі, жінка під час блекаута. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Якщо у вас раптово зникло світло, енергетики можуть приїхати швидше. ДТЕК Дніпровські електромережі оновила застосунок для аварійних бригад, і тепер він допомагає швидше знаходити несправності та відновлювати електропостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією Дніпровських електромереж.

Що змінилося в застосунку

Оновлений застосунок "Мобільні бригади" працює на планшетах, які використовують електрики під час огляду мереж і ремонту. Через нього бригади отримують завдання, фіксують поломки та звітують про виконану роботу. Після оновлення можливостей стало значно більше.

Тепер працівники можуть:

бачити технічні паспорти обладнання;

переглядати історію попередніх оглядів;

дізнаватися про раніше виявлені дефекти;

знаходити потрібні об'єкти на карті;

будувати найкоротший маршрут до місця аварії.

Як це допоможе українцям

У ДТЕК назвали головну перевагу. Тепер менше часу знадобиться на пошук інформації та оформлення документів. Тобто бригади зможуть швидше виїжджати на місце, знаходити причину аварії та повертати світло в оселі.

"Цифрові інструменти дозволяють скоротити час на пошук інформації та оформлення документів, а отже — прискорити відновлення електропостачання після аварій", — зазначив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук.

Що ще хочуть змінити

До кінця року компанія планує ще більше розширити можливості застосунку. Зокрема, енергетики зможуть:

напряму отримувати заявки від клієнтів;

працювати з даними лічильників;

оформлювати надані послуги одразу на місці виконання робіт.

Зараз застосунок "Мобільні бригади" використовують 470 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі. У компанії сподіваються, що оновлення допоможе швидше реагувати на аварії та оперативніше опрацьовувати звернення клієнтів.

Українці можуть самостійно відстежувати стан енергетики

НКРЕКП відкрила новий інтерактивний дашборд, який дозволяє українцям у режимі онлайн відстежувати основні показники роботи енергоринку. На платформі зібрано дані про структуру виробництва електроенергії, енергобаланс країни та динаміку споживання різними категоріями користувачів. Сервіс допомагає аналізувати, як змінювалася роль атомної, теплової, гідро- та відновлюваної генерації.

Новий інструмент стане корисним не лише для учасників ринку, а й для дослідників і громадськості, які отримають доступ до актуальної статистики та інтерактивних графіків. Ознайомитися з інформацією можна на офіційному сайті НКРЕКП у розділі індикаторів і показників моніторингу ринку електроенергії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні розширюють альтернативну генерацію. За перше півріччя ввели майже 415 МВт нових вітрових електростанцій, сонячна генерація вже досягла 7,3 ГВт, а потужність газових когенераційних установок — близько 1,8 ГВт. Це має зробити енергосистему більш стійкою та стабільною.

Також Новини.LIVE писали, що гроза може спалити побутову техніку. Удар блискавки може вивести з ладу телевізори, холодильники, комп’ютери та іншу техніку. Енергетики радять під час грози відключати прилади від розеток, адже навіть мережеві фільтри не завжди можуть захистити від сильного імпульсу.