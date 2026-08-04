Спека тисне на мережу: коли можливі відключення світла та про що просять енергетики
Через аномальну спеку та навантаження на енергосистему в Україні знову заговорили про можливі відключення світла. Втім, за базовим сценарієм критичного дефіциту поки не передбачається. Масових блекаутів очікувати не варто, однак обмеження все ж можливі.
Про це в етері Вечір.LIVE розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.
До чого готуватися споживачам
За нинішніх умов енергосистема тримає баланс. Тому жорсткі обмеження країні наразі не загрожують. Якщо ж баланс виявиться хитким, максимальні заходи, які можуть застосувати енергетики:
- тимчасові графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- стабілізаційні відключення для побутових споживачів в дві черги і лише в пікові години.
Водночас експерт застерігає, що цей сценарій самий оптимальний за відсутності нових руйнувань. Головний ризик — це можливі обстріли критичної інфраструктури з боку Росії, які можуть суттєво збільшити тривалість вимкнень. Сильно зможуть відчути обмеження у разі активних обстрілів жителі прифронтових громад.
Як допомогти енергосистемі вже зараз
Рябцев зазначає в необхідності відкласти користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Головним чинником, який зараз випробовує мережу на міцність, є висока температура повітря. Щоб полегшити роботу енергетиків та уникнути застосування графіків, українців закликають до свідомого споживання.
Українцям радять дотримуватися простих правил:
- За можливості використовувати енергоємну техніку вночі, вранці або вдень.
- Раціональне використання електрики у вечірні години дозволить енергетикам втримати баланс і зберегти світло в домівках без вимушених вимкнень.
Крім того, Новини.LIVE повідомляли про можливість відключення світла під час аномальної спеки. Навантаження на енергосистему під час активного користування електроприладами може збільшитись на 1 ГВт. Проте енергетики готуються до будь-яких варіантів.
Також Новини.LIVE розповідали, які існують головні ризики для енергосистеми вже цієї зими. Головною проблемою вже зараз є нестача ракет для систем Patriot. Крім того, головною загрозою лишаються атаки Росії на критичну інфраструктуру України.
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