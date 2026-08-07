Історичний мінімум у сховищах: Європі загрожують ціни до 210 євро лише за газ

Газова конфорка, дві людини йдуть в завірюсі. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Європа ризикує увійти в ближчий опалювальний сезон із рекордним дефіцитом природного газу. За словами експертів, сховища країн ЄС зараз заповнені менш ніж на 58%. Це найнижчий показник для початку серпня за весь час з 2011 року.

Про це розповідає Мінфін, передають Новини.LIVE.

Чому виник дефіцит та як вплинув конфлікт на Близькому Сході

Після енергетичної кризи 2022 року Євросоюз суттєво зменшив споживання газу. Європа наростила відновлювальну енергетику та перейшла на скраплений природного газ. Однак повна відмова від російського палива зробила країни надто залежним від ситуації на світовому ринку.

Ситуацію загострила ще й військово-політична нестабільність на Близькому Сході. Перекриття Ормузької протоки фактично заблокувало постачання з Катару. Країна забезпечує приблизно 20% світового експорту СПГ. Через це ціни на європейських ринках наприкінці липня стрибали до 60 євро мегават за годину. До початку ескалації на Близькому Сході ціна була не вища 31 євро. Пізніше стабільно трималась в районі 53 євро.

Що очікує Європу вже цієї зими

За оцінками аналітиків, вартість газу взимку залежатиме від погоди та відновлення судноплавства:

Позитивний сценарій. Якщо рух через Ормузьку протоку відновиться, ціна узимку коливатиметься в межах від 60 до 80 євро за мегават. Песимістичний сценарій. Відсутність катарського газу в поєднанні з холодними морозами підніме середньозимову ціну до 110 євро за мегават. Критичний сценарій. Спроби терміново заповнити резерви перед самими холодами створять паніку і піднімуть ціни до 210 євро.

Які вже існують прогнози

У Єврокомісії переконують, що ЄС усе ще має шанси досягти цільової планки — заповнити сховища на 80% до грудня. Водночас незалежні експерти налаштовані скептичніше і прогнозують максимум від 67 до 76%.

Головна проблема полягає в тому, що за нинішніх високих цін приватним трейдерам просто невигідно купувати газ для тривалого зберігання. Щоб прискорити закачування, урядам європейських країн доведеться вживати термінових політичних або фінансових заходів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про можливу зимову газову кризу в Європі. Окрім конфлікту на Близькому Сході, ситуацію ускладнює активна конкуренція в купівлі між країнами ЄС та Азією. Головною проблемою експерти називають майбутнє підвищення цін.

Також Новини.LIVE зазначали, що вітрові електростанції частково рятують ситуацію з газом. У липні цього року вітрові машини забезпечували Європу близько 15% потреб у електроенергії. Коли минулорічний показник становив лише 12%.