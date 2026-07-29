Ситуація в енергосистемі: де немає світла через обстріли та негоду 29 липня 2026 року

Людина в касці ремонтує енергомережу, лінії електропередач. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні через нічні ворожі російські обстріли та складні погодні умови частина споживачів у кількох областях опинилася без електропостачання. Попри це, аварійні графіки відключень наразі не плануються, а енергетики працюють у посиленому цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де немає світла через атаки та негоду

Через постійні бойові дії та удари по критичних інфраструктурних об'єктах знеструмлення зафіксовані у чотирьох прифронтових та прикордонних регіонах:

Донецька область. Запорізька область. Миколаївська область. Харківська область.

Окремо до пошкоджень мереж додалася негода. Наразі без світла залишається 31 населений пункт у Закарпатській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади вже усувають наслідки поривів та обривів ліній.

Що з графіками відключень і як споживати струм

На сьогодні застосування обмежень споживання або введення графіків погодинних відключень по Україні не прогнозується. За будь-якими можливими змінами в енергопостачанні необхідно стежити на офіційних ресурсах ваших місцевих операторів систем розподілу — обленерго.

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Водночас енергетики закликають українців розумно розподіляти навантаження на мережу. Найкращий час для користування потужними електроприладами (пральні машини, бойлери, праски) перенести на денні години — з 10:00 до 16:00. В цей час на систему здійснюється найменше навантаження.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як забезпечити себе електроенергією під час графіків відключень світла та блекаутів. Над забезпеченням автономності від загального електропостачання на цей день задумуються більшість громадян. Експерти радять зважати на індивідуальні енерговитрати кожної оселі і від цього відштовхуватись при купівлі необхідних систем.

Також Новини.LIVE повідомляли про ситуацію з цінами на пальне в Україні. За словами експерта, жодних причин для хвилювань немає. Він зазначає, що українські компанії заздалегідь дбають про можливі виклики, з якими можна зустрітись.