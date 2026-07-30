Дизель по 800 літрів: як спекулянти "висушують" державні заправки

Рука тримає шланг, АЗС. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Поки приватні АЗС піднімають ціни слідом за ринком. Державна Укрнафта стримує вартість пального майже без націнки. Проте ж яким чином це вдається, коли кожен день ринок вимагає нових цін та дій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Чому державна компанія тримає ціни нижче ринку

За словами експерта, Укрнафта ефективніше за інших стримує зростання цін саме тому, що є державною компанією. Вже навесні вона вперше показала, що фактично слугує інструментом уряду для стримування цін на пальне. Вона виконує цю функцію, торгуючи з мінімальною націнкою або взагалі без неї.

Куюн зауважує: держава може дозволити собі таку політику, а от приватному бізнесу розраховувати нема на кого. Він змушений орієнтуватися виключно на власну економіку.

Зворотний бік низьких цін

Втім, за словами експерта, у ситуації є й інший бік. Представники самої компанії неодноразово казали Куюну, що низькі ціни роблять Укрнафту зручною мішенню для спекулянтів.

До заправок під'їжджають фури, заливають по 800 літрів дизелю. Потім за годину повертаються знову за такою ж партією. Фактично низька ціна перетворюється на джерело заробітку для тих, хто потім перепродає це паливо на інших заправках з вищою націнкою.

Дешевша ціна — погано чи добре

Експерт підсумував ситуацію тим, що це палиця з двома кінцями. Стримуючи ціни, Укрнафта виконує соціальну функцію та підтримує ринок. Проте водночас сама ж стає об'єктом для спекуляцій на різниці цін.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали чи очікувати стрибок цін на паливо до 150 гривень за літр. В ранковому етері Сергій Куюн розповів. Він підсумував тим, що головною задачею є наявність ресурсу, а не сама ціна.

Також Новини.LIVE розповідали, що ціни на газ в Європі можуть стрімко зростати. Все через ситуацію на Близькому Сході. Через проблеми з судноплавством у районі Ормузької протоки Європа дуже повільно накопичує запаси газу перед зимою.