Чому газові труби завжди жовті та чи можна їх перефарбувати

Чому в Україні газові труби завжди жовтого кольору. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Якщо придивитися до будинків, де використовується газ, можна помітити жовті труби на фасадах. Вони добре видні та часто вирізняються на фоні будівель. Через це у декого виникає питання, чи можна їх перефарбувати.

Про те, чому газові труби жовтого кольору та чи можна їх перефарбувати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Кропивницьку філію ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Чи можна фарбувати газові труби в інший колір

Відповідь — ні. Фарбувати газові труби в інший колір самостійно заборонено. Це важлива частина системи безпеки. Жовтий колір допомагає швидко зрозуміти, що перед вами саме газопровід, а не інша комунікація. Для решти мереж використовують інші кольори:

червоний — паропроводи;

сірий — каналізаційні системи;

синій — повітряні трубопроводи;

зелений — водопровідні мережі;

помаранчевий — телекомунікаційні лінії.

В який колір повинні бути пофарбовані трубопроводи в Україні. Фото: Скриншот

Окрім того, газові труби фарбують в жовтий колір, тому що:

Так вимагають будівельні норми та стандарти

В Україні для газопроводів передбачене саме таке кольорове маркування.

Це допомагає працівникам під час робіт

Під час ремонту, обслуговування чи земляних робіт фахівці можуть швидко знайти газові труби серед інших комунікацій і уникнути їх пошкодження.

Цей колір попереджає про небезпеку

Газ — вибухонебезпечна речовина, тому важливо, щоб місця розташування газових мереж було легко побачити. Яскравий колір допомагає швидше зорієнтуватися під час аварійних ситуацій.

Чому не можна змінювати колір газових труб та хто їх має фарбувати

Не варто самостійно змінювати колір газових труб. Це може створити додаткові ризики. Під час аварії фахівцям буде складніше швидко визначити призначення мереж і виконати необхідні роботи.

Хто відповідає за фарбування газової труби — залежить від умов договору на її технічне обслуговування. Трубопроводи, які розташовані на територіях загального користування, обслуговують спеціалісти газорозподільної компанії.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям нагадали про необхідність періодичної перевірки газових і електролічильників. Однак оплачувати цю процедуру людям не потрібно — витрати беруть на себе газовики та постачальники електроенергії.

Також Новини.LIVE розповідали, що у серпні ціни на комунальні послуги не зміняться. Вартість газу та електрики залишиться на чинному рівні — 7,96 грн за кубометр та 4,32 грн за 1 кВт-год.