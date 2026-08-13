Ситуація в енергосистемі 13 серпня: Міненерго про атаки на світло та графіки відключень

Хлопчик без світла читає книгу. Фото: УНІАН.

Ворог продовжує атакувати українську енергетику. Внаслідок чергових ворожих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури частина споживачів у кількох областях України тимчасово залишилася без електропостачання. Найскладнішою ситуація залишається на півдні країни.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів у регіонах та відновлювальні роботи

Найскладніша ситуація з електропостачанням зафіксована на Одещині, де ворог уночі завдав повторних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Крім того, через бойові дії тимчасові знеструмлення зафіксовано у таких областях:

Сумська область. Дніпропетровська область. Херсонська область.

У всіх постраждалих районах вже працюють над усуненням пошкоджень та поверненням світла в оселі громадян. Ремонтні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Рекомендації щодо споживання електроенергії

Попри відсутність застосування планових графіків відключень, енергетики закликають українців до свідомого та ощадливого використання електроенергії.

Аби зменшити навантаження на мережу у вечірній пік, споживачам рекомендують:

перенести використання потужних електроприладів на денний час — з 10:00 до 16:00;

уникати одночасного вмикання кількох енергозатратних пристроїв протягом доби.

Про будь-які зміни в ситуації енергосистемі або локальні аварійні відключення громадян просять дізнаватися виключно на офіційних ресурсах своїх регіональних операторів систем розподілу.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які регіони взимку можуть бути вразливими до відключень світла. За словами експертів, за песимістичним сценарієм українці можуть взимку бути без світла понад 15 годин на добу. Без капітального ремонту енергетичного обладнання через минулі російські атаки, ситуація зі світлом взимку залишається вкрай напруженою

Також Новини.LIVE повідомляли про інші цілі, які хоче атакувати Путін вже майбутньго опалювального сезону. За словами міністра енергетика України Дениса Шмигаля, лише за останні дні декілька міст вже опинялись на межі повного блекауту. Якщо дипломатія не спрацює, на україців чекає ще одна складна зима.