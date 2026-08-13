Ситуация в энергосистеме 13 августа: Минэнерго о нападениях на электросети и графиках отключений

Мальчик читает книгу при свете лампы. Фото: УНИАН.

Враг продолжает наносить удары по украинской энергетике. В результате очередных вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры часть потребителей в нескольких областях Украины временно осталась без электроснабжения. Наиболее сложная ситуация сохраняется на юге страны.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Последствия обстрелов в регионах и восстановительные работы

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением зафиксирована в Одесской области, где враг ночью нанес повторные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, из-за боевых действий временные отключения электроэнергии зафиксированы в следующих областях:

Сумская область. Днепропетровская область. Херсонская область.

Во всех пострадавших районах уже ведется работа по устранению повреждений и восстановлению электроснабжения в домах граждан. Ремонтные работы продолжаются везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

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Рекомендации по потреблению электроэнергии

Несмотря на отсутствие плановых отключений, энергетики призывают украинцев к сознательному и экономному использованию электроэнергии.

Чтобы снизить нагрузку на сеть в вечерний пик, потребителям рекомендуется:

перенести использование мощных электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00;

избегать одновременного включения нескольких энергоемких устройств в течение суток.

О любых изменениях в ситуации с энергосистемой или локальных аварийных отключениях гражданам рекомендуется узнавать исключительно на официальных ресурсах своих региональных операторов систем распределения.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие регионы зимой могут быть уязвимы к отключениям света. По словам экспертов, по пессимистическому сценарию украинцы зимой могут оставаться без света более 15 часов в сутки. Без капитального ремонта энергетического оборудования из-за прошлых российских атак ситуация с освещением зимой остается крайне напряженной

Также Новини.LIVE сообщали о других целях, которые Путин хочет атаковать уже в предстоящем отопительном сезоне. По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, только за последние дни несколько городов уже оказались на грани полного блэкаута. Если дипломатия не сработает, украинцев ждет еще одна сложная зима.