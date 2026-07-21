Електрощит у квартирі: яке обладнання обов’язково потрібно встановити та що воно дає

Електрощит в сучасному помешканні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Сучасну квартиру чи будинок важко уявити без електрощита. Саме він відповідає за безпечну роботу електромережі та захищає побутову техніку і мешканців від небезпечних ситуацій.

Про те, яким має бути сучасний електрощит квартири чи будинку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців компанії "Schneiderelectric_ua", яка спеціалізується на електрообладнанні.

Що обов’язково має бути в сучасному електрощиті квартири чи будинку

За словами експертів, не варто встановлювати окремий автомат на кожну розетку. Натомість краще розділити електромережу на групи та подбати про сучасний захист.

Як приклад вони показали електрощит для квартири площею 66 квадратних метрів. Основою системи є ввідний автомат, який у разі потреби повністю відключає електрику в квартирі.

Також у щиті встановлюють реле контролю напруги. Воно автоматично вимикає живлення під час перепадів напруги, щоб уберегти побутову техніку від пошкодження.

Ще один важливий елемент — автоматичне введення резерву (АВР). Якщо зникає світло, система самостійно перемикає квартиру на резервне джерело живлення.

Для захисту людей використовують пристрої захисного відключення (ПЗВ). Вони миттєво вимикають електрику у разі витоку струму або небезпечної ситуації, наприклад, якщо пошкоджений кабель чи виникла загроза ураження струмом.

У ванній кімнаті та на кухні рекомендують встановлювати диференційні автомати. Вони одночасно захищають від витоку струму та короткого замикання.

Яке ще обладнання повинно бути в сучасному електрощиті

Крім цього, у сучасних електрощитах часто використовують контактор "майстер світла", який дозволяє одним натисканням вимкнути все освітлення перед виходом із квартири.

Також до складу щита можуть входити блоки живлення для LED-підсвітки та стандартні автоматичні вимикачі, які захищають окремі лінії електромережі від коротких замикань.

Фахівці зазначають, що саме таке поєднання обладнання забезпечує надійний і сучасний захист електромережі, техніки та мешканців квартири.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям нагадали, що газові та електролічильники потрібно періодично перевіряти. При цьому платити за повірку не потрібно — ці витрати беруть на себе оператор газових мереж або постачальник електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що якщо потрібно провести електрику до нового будинку чи земельної ділянки, наприклад під час будівництва або реконструкції, слід звернутися до місцевого обленерго. Саме там можна замовити приєднання до електромережі.