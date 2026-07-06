Долар набирає обертів: чому люди все більше відмовляються від євро

Чому люди обирають долар, а не євро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Долар продовжує зміцнюватися, а євро поступово втрачає позиції. Інвестори все частіше переводять кошти в американську валюту, оскільки очікують, що Федеральна резервна система США може підвищити ключову процентну ставку.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" повідомив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Чому люди обирають долари, а не євро

За його словами, якщо ФРС підвищить ставку, прибутковість американських державних облігацій зросте. Через це вкладення в доларові активи стануть вигіднішими, а інвестори можуть ще активніше відмовлятися від євро на користь долара.

"Зараз доларові фінансові інструменти досить привабливі. Всі виходять з євро, йдуть в долар", — зазначає Кущ.

Також він вважає, що найближчими роками долар збереже статус головної світової валюти. На його думку, серйозних конкурентів у нього поки немає, а сильний долар і надалі підтримуватиме економічний та геополітичний вплив США.

Що буде з курсом євро в Україні

Станом на 6 липня офіційний курс євро, встановлений НБУ, становить 51,02 грн. Для порівняння, ще 16 червня він був на рівні 52,03 грн. Тобто менш ніж за місяць європейська валюта подешевшала приблизно на гривню.

Причина — зміцнення долара на світовому валютному ринку. Зараз за один євро дають близько 1,14-1,15 долара.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснює, що така ситуація пов'язана з економічними процесами у США та країнах єврозони. Він не очікує різких змін на валютному ринку до кінця літа.

За прогнозом економіста, у липні можливі лише незначні коливання курсу євро до долара. Якщо ж американська валюта продовжить зміцнюватися, євро в Україні навряд чи суттєво подорожчає. Ба більше, за такого сценарію курс може знизитися до 50 гривень уже цього літа.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці часто стикаються з тим, що не всі доларові купюри можна без проблем обміняти. Тому варто знати, які банкноти залишаються дійсними у 2026 році, адже банки можуть законно відмовитися приймати окремі з них.

Також Новини.LIVE розповідали, що на початку червня 2026 року долар в Україні помітно подорожчав. Офіційний курс сягнув нового максимуму — 44,37 грн за долар. Через це багатьох цікавить, чи продовжить гривня втрачати свою вартість.