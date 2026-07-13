Додатково до 3100 грн у серпні: хто з пенсіонерів отримає гроші

Виплати до Дня незалежності для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У серпні деякі українські пенсіонери отримають додаткові гроші. Сума залежить від статусу людини та може становити від 450 до 3 100 гривень. У більшості випадків кошти нарахують автоматично, але декому все ж потрібно буде самостійно подати заяву до Пенсійного фонду.

Про те, хто з пенсіонерів отримає додатково до 3 100 грн у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету міністрів № 602 від 13 травня 2026 року.

Хто з пенсіонерів отримає виплату до Дня Незалежності у серпні 2026 року

У серпні 2026 року додаткові гроші отримають ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників, жертви нацистських переслідувань та інші категорії, визначені законом.

Тобто сам по собі статус пенсіонера не дає права на виплати Дня Незалежності, але, якщо людина похилого віку належить до однієї зі згаданих у постанові груп населення, — кошти до все ж надійдуть. У 2026 році українці отримають такі суми:

3 100 грн — люди з особливими заслугами перед Україною та особи з інвалідністю внаслідок війни І групи;

2 900 грн — люди з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;

2 700 грн — люди з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та окремі колишні неповнолітні в'язні нацистських таборів;

650 грн — члени сімей загиблих ветеранів і захисників, а також окремі категорії вдів і вдівців;

450 грн — учасники війни, колишні в'язні нацистських таборів, люди, яких примусово вивозили на роботи, та інші визначені законом категорії.

Автоматично гроші отримають пенсіонери, люди, які вже перебувають на обліку в Пенсійному фонді як отримувачі субсидій або пільг, а також ті, чиї дані є в державних реєстрах. Пенсіонерам допомогу виплатять разом із серпневою пенсією.

Ветеранам, які зараз проходять військову службу, кошти перерахує не Пенсійний фонд, а військова частина чи організація, де вони служать або працюють.

Кому потрібно подати заяву на виплати та як це зробити

В Пенсійному фонді України пояснили, що подати заяву потрібно тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером, не отримує субсидію чи пільги на комунальні послуги та не проходить військову службу.

Основний термін подачі заяви — до 1 серпня 2026 року. Якщо не встигли, документи можна подати до 1 жовтня. Якщо право на виплату виникло до 24 серпня, але гроші не надійшли, можна звернутися до Пенсійного фонду — у такому разі виплату мають провести до 1 листопада.

Подати заяву можна онлайн через портал Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП. Вибрати послугу з оформлення разової виплати до Дня Незалежності. Заповнити електронну форму та вказати банківські реквізити.

Після цього потрібно підписати заяву електронним підписом і відправити її. Стежити за розглядом вашої заявки можна в розділі "Мої звернення".

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