Пенсіонери можуть отримувати кілька доплат одночасно: перелік надбавок та їх розмір у 2026 році

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців похилого віку думають, що до пенсії можна отримати лише одну додаткову доплату. Але це не так. Українське законодавство передбачає різні види надбавок і підвищень, які за певних умов можуть нараховуватися одночасно.

Про те, які саме доплати та надбавки можуть отримувати українці похилого віку у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Доплати за вік у 2026 році

Пенсіонерам певного віку передбачена щомісячна компенсаційна доплата. У 2026 році її максимальні розміри такі:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Водночас ці суми не підсумовуються. Наприклад, якщо людина вже отримувала доплату після 70 років, то після 75 чи 80 років їй просто збільшать виплату на різницю до нового розміру.

Таку вікову доплату не призначають пенсіонерам, у яких загальна сума пенсійних виплат перевищує 10 340,35 гривні. Через не надто високий розмір пенсій в Україні, саме ці надбавки з часом отримує найбільше громадян похилого віку.

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Додаткова виплата за великий страховий стаж

Пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено нормою, можуть отримати ще одну надбавку. Для більшості людей понаднормовим вважається стаж:

понад 35 років для чоловіків;

понад 30 років для жінок.

За кожен повний додатковий рік стажу пенсія збільшується на 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це може бути до 25,95 гривні за кожен рік понад норму.

Доплати за особливі заслуги перед Україною

Окремі категорії громадян мають право на додаткові виплати за особливі заслуги перед державою.У 2026 році це:

Герої України;

люди, нагороджені державними орденами;

деякі категорії ветеранів та інші особи, визначені законом.

Розмір такої доплати залежить від статусу людини та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки для пільгових категорій населення

Додаткові виплати можуть отримувати й люди зі спеціальним статусом або державними нагородами. До таких категорій належать:

ветерани війни;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

особи, які постраждали через нацистські переслідування;

громадяни, які мають право на пенсію за особливі заслуги.

Якщо закон не встановлює обмежень, такі виплати можуть призначатися разом з іншими пенсійними надбавками.

Доплата до мінімального рівня пенсії

Якщо після всіх розрахунків розмір пенсії залишається нижчим за встановлений державою мінімальний рівень, Пенсійний фонд може призначити додаткову виплату.

Таку доплату зазвичай встановлюють автоматично, якщо людина відповідає вимогам щодо віку та страхового стажу. При цьому виплати за особливі заслуги перед Україною не враховують під час визначення мінімального рівня, адже вони нараховуються додатково.

Які доплати можуть бути призначені одночасно

За наявності відповідних підстав один пенсіонер може отримувати кілька виплат одразу. Серед них:

доплату за вік;

надбавку за понаднормовий страховий стаж;

виплати за особливі заслуги перед Україною;

підвищення для ветеранів та інших пільгових категорій;

доплату до гарантованого мінімального розміру пенсії.

Остаточний перелік виплат визначають індивідуально — залежно від пенсії, віку, стажу та статусу людини.

Що робити, якщо якусь з доплат не призначили

У багатьох випадках Пенсійний фонд проводить перерахунки автоматично. Але якщо пенсіонер вважає, що має право на додаткову виплату, але її не отримує, можна звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву через електронний вебпортал ПФУ.

Після перевірки пенсійної справи фахівці ухвалять рішення: або призначать необхідну доплату, або проведуть перерахунок, якщо для цього є законні підстави.

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі пенсіонери знають, що їм можуть бути доступні додаткові виплати до пенсії. Деякі надбавки Пенсійний фонд нараховує автоматично, без звернень. Проте частину допомоги можна отримати тільки після подачі заяви та потрібних документів.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасна пенсійна система України значно відрізняється від тієї, що була в СРСР. За цей час змінилися умови виходу на пенсію, вимоги щодо стажу та правила розрахунку виплат.