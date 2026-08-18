Додаткова винагорода: пораненим після полону виплатять 50 тисяч

Військові з автоматом. Фото: Новини.LIVE

Військові, які повернулися з полону та потребують тривалої медичної реабілітації, мають право на додаткову щомісячну грошову допомогу. Нарахування здійснюються за умови стаціонарного лікування понад один місяць через поранення, травми чи хвороби.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про оформлення виплат та випадки, коли нарахування можуть зупинити.

Хто нараховує гроші та які строки

Як пояснюють експерти, додаткову виплату в розмірі 50 тисяч гривень на місяць виплачує безпосередньо військова частина або підрозділ, де військовослужбовець перебуває на грошовому забезпеченні. Головною умовою для призначення суми є наявність медичних підстав для тривалого перебування в лікарні. Огляд військово-лікарською комісією для встановлення цієї потреби має відбутися не пізніше ніж через 30 календарних днів від початку саме стаціонарного лікування.

Максимальні терміни розгляду

Підставою для збереження матеріального забезпечення та нарахування 50 тисяч гривень є офіційний висновок або постанова військово-лікарської комісії про потребу в тривалому лікуванні. Виплату здійснюють на термін, вказаний у документі, але не більше ніж 12 місяців поспіль.

Для підтвердження завершення безперервного лікування надають:

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Коли виплати можуть припинити або скасувати

Нарахування 50 тисяч гривень призупиняють, якщо військовому після звільнення з полону повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України або інших військових правопорушень.

Виплату поновлюють у разі:

скасування повідомлення про підозру;

зупинки або закриття кримінального провадження;

визнання підозри незаконною в судовому порядку.

Якщо вирок суду за такі злочини набирає законної сили, виплату скасовують остаточно. Усі рішення про припинення чи поновлення допомоги оформлюють наказом командира частини. Ці ж правила діють для поліцейських та працівників цивільного захисту.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про матеріальну допомогу, яку можуть отримати діти військовослужбовців. За словами експертів, виплати можуть сягати 70 000 гривень. Право на отримання мають сім'ї учасників бойових дій, які виховують дітей віком до 18 років.

Також Новини.LIVE повідомляли про виплати для сімей загиблих захисників та захисниць. Сума залежить від обставин загибелі воїна, кількості непрацездатних родичів та пільгового статусу кожного члена сім'ї. Якщо пенсія вийде маленькою, то держава просто доплатить різницю з бюджету.