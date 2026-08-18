Дополнительное вознаграждение: раненым, побывавшим в плену, выплатят 50 тысяч
Военнослужащие, вернувшиеся из плена и нуждающиеся в длительной медицинской реабилитации, имеют право на дополнительное ежемесячное денежное пособие. Начисления производятся при условии стационарного лечения продолжительностью более одного месяца в связи с ранениями, травмами или заболеваниями.
Сайт Новини.LIVE узнал об оформлении выплат и случаях, когда выплаты могут быть приостановлены.
Кто начисляет деньги и каковы сроки
Как объясняют эксперты, дополнительную выплату в размере 50 тысяч гривен в месяц выплачивает непосредственно воинская часть или подразделение, где военнослужащий находится на денежном обеспечении. Главным условием для назначения суммы является наличие медицинских оснований для длительного пребывания в больнице. Осмотр военно-врачебной комиссией для установления этой необходимости должен состояться не позднее чем через 30 календарных дней с начала именно стационарного лечения.
Максимальные сроки рассмотрения
Основанием для сохранения материального обеспечения и начисления 50 тысяч гривен является официальное заключение или постановление военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения. Выплата осуществляется на срок, указанный в документе, но не более чем 12 месяцев подряд.
Для подтверждения завершения непрерывного лечения предоставляются:
- Выписку из медицинской карты стационарного пациента.
- Именной список военнослужащих, выписавшихся из медицинского учреждения.
Когда выплаты могут приостановить или отменить
Начисление 50 тысяч гривен приостанавливается, если военнослужащему после освобождения из плена сообщили о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины или других военных правонарушений.
Выплату возобновляют в случае:
- отмены уведомления о подозрении;
- приостановки или прекращения уголовного производства;
- признания подозрения незаконным в судебном порядке.
Если приговор суда за такие преступления вступает в законную силу, выплату отменяют окончательно. Все решения о прекращении или возобновлении выплаты оформляются приказом командира части. Эти же правила действуют для полицейских и сотрудников гражданской защиты.
Что ещё стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали о материальной помощи, которую могут получить дети военнослужащих. По словам экспертов, выплаты могут достигать 70 000 гривен. Право на получение имеют семьи участников боевых действий, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.
Также Новини.LIVE сообщали о выплатах семьям погибших защитников и защитниц. Сумма зависит от обстоятельств гибели воина, количества нетрудоспособных родственников и льготного статуса каждого члена семьи. Если пенсия окажется небольшой, то государство просто доплатит разницу из бюджета.