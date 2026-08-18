Дополнительное вознаграждение: раненым, побывавшим в плену, выплатят 50 тысяч

Военные с автоматом. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, вернувшиеся из плена и нуждающиеся в длительной медицинской реабилитации, имеют право на дополнительное ежемесячное денежное пособие. Начисления производятся при условии стационарного лечения продолжительностью более одного месяца в связи с ранениями, травмами или заболеваниями.

Сайт Новини.LIVE узнал об оформлении выплат и случаях, когда выплаты могут быть приостановлены.

Кто начисляет деньги и каковы сроки

Как объясняют эксперты, дополнительную выплату в размере 50 тысяч гривен в месяц выплачивает непосредственно воинская часть или подразделение, где военнослужащий находится на денежном обеспечении. Главным условием для назначения суммы является наличие медицинских оснований для длительного пребывания в больнице. Осмотр военно-врачебной комиссией для установления этой необходимости должен состояться не позднее чем через 30 календарных дней с начала именно стационарного лечения.

Максимальные сроки рассмотрения

Основанием для сохранения материального обеспечения и начисления 50 тысяч гривен является официальное заключение или постановление военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения. Выплата осуществляется на срок, указанный в документе, но не более чем 12 месяцев подряд.

Для подтверждения завершения непрерывного лечения предоставляются:

Читайте также:

Выписку из медицинской карты стационарного пациента. Именной список военнослужащих, выписавшихся из медицинского учреждения.

Когда выплаты могут приостановить или отменить

Начисление 50 тысяч гривен приостанавливается, если военнослужащему после освобождения из плена сообщили о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины или других военных правонарушений.

Выплату возобновляют в случае:

отмены уведомления о подозрении;

приостановки или прекращения уголовного производства;

признания подозрения незаконным в судебном порядке.

Если приговор суда за такие преступления вступает в законную силу, выплату отменяют окончательно. Все решения о прекращении или возобновлении выплаты оформляются приказом командира части. Эти же правила действуют для полицейских и сотрудников гражданской защиты.

Что ещё стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о материальной помощи, которую могут получить дети военнослужащих. По словам экспертов, выплаты могут достигать 70 000 гривен. Право на получение имеют семьи участников боевых действий, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.

Также Новини.LIVE сообщали о выплатах семьям погибших защитников и защитниц. Сумма зависит от обстоятельств гибели воина, количества нетрудоспособных родственников и льготного статуса каждого члена семьи. Если пенсия окажется небольшой, то государство просто доплатит разницу из бюджета.