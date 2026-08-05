Платити податки повинні не всі ФОП: де в Україні передбачені пільги для підприємців

Гроші в руках, чоловік з документами. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці повинні регулярно сплачувати податки, інакше ризикують натрапити на штрафні санкції. Водночас деякі ФОП у багатьох містах України звільнені від цих фінансових зобов'язань. Ми розібралися, кому належать пільги і в яких населених пунктах вони діють.

Сайт Новини.LIVE розповідає, ФОПи з яких міст України можуть не сплачувати єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

Хто звільнений від сплати податків

Пільги передбачені нормами Податкового кодексу та закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Звільнення від сплати єдиного податку, військового збору та ЄСВ за себе мають ФОПи 1-2 групи спрощеної системи, які зареєстровані або розташовані:

в зонах ведення активних/можливих бойових дій;

на тимчасово окупованих територіях.

Важливою є умова існування підприємницької діяльності на момент внесення населеного пункту чи територіальної громади до відповідного переліку. Якщо реєстрація відбулася пізніше, звільнення від сплати податків не надається.

В яких містах можна не платити податки

Існує спеціальний наказ Міністерства розвитку громад і територій України № 376 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією". Якщо ваше місто або селище є в списку, пільга з виконання фінансових зобов'язань перед контролюючим органом дійсна.

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Станом на серпень 2026 року цей документ містить понад 10 800 населених пунктів у 15 областях України. Серед них — Одеса, Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та багато інших. Водночас інформацію про бойові дії та окупацію регулярно оновлюють — статус змінюється залежно від реальної обстановки.

Наприклад, у місті Ірпінь велися активні бойові дії з 25 лютого по 31 березня 2022 року. Саме в межах цього часового проміжку діє звільнення від сплати податків. Тому необхідно слідкувати за змінами, аби не пропустити момент виключення території з переліку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що власники житла, які здають квартири в оренду, дуже рідко сплачують податки з доходів. Однак контролюючі органи можуть знаходити таких українців і доводити факт неофіційної здачі об'єктів. Податківці користуються різними інструментами, зокрема аналізом банківських операцій.

Також Новини.LIVE розповідали, що повинні зробити ФОПи в серпні 2026 року. До 19 числа необхідно заплатити єдиний податок та військовий збір підприємцям 3 групи спрощеної системи. Для ФОП 1 та 2 групи граничною датою є 20 серпня.