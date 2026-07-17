Боржникам за світло доведеться заплатити більше: коли починають діяти штрафні санкції

Чоловік з платіжками, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Платіжка за електроенергію може подорожчати не лише через тарифи. За прострочені платежі боржники ризикують отримати штрафи, а у найгіршому випадку можуть припинити подачу електроенергії.

Чим насправді загрожують борги, розповідає Новини.LIVE з посиланням на ТОВ "Черкасиенергозбут".

Коли борг за світло вважається простроченим

Оплатити спожиту електроенергію потрібно не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. Якщо платежа не буде у цей термін, заборгованість вважається простроченою. Після цього до боргу можуть додаватися фінансові санкції.

Які штрафи можуть отримати боржники

До споживачів із простроченими платежами застосовують:

інфляційні втрати;

3% річних за весь період несплати.

Наприклад, якщо людина має борг у 1000 гривень, додаткові нарахування можуть становити близько 150 гривень. З часом ця сума буде збільшуватися.

Енегетики нагадали, що з 1 липня такі нарахування вже застосували до боржників автоматично за весь період прострочення. Далі цю процедуру планують повторювати.

Чим може закінчитися несплата рахунків

Якщо борг продовжує накопичуватися, споживача можуть відключити від електроенергії. Щоб повернути світло, доведеться не лише повністю погасити борг, а й додатково оплатити послуги відключення та повторного підключення. Окрім того, на відновлення електропостачання доведеться зачекати. Це може зайняти від 3 до 5 робочих днів після оплати.

Якщо справа дійде до суду, до суми боргу також можуть додатися судові витрати.

Як перевірити борг і уникнути проблем

Щоб не допустити накопичення боргу, споживачам радять регулярно перевіряти стан свого рахунку через:

особистий кабінет;

Telegram-бот компанії;

сайт постачальника;

Центр обслуговування споживачів.

Якщо виникли складнощі з оплатою, краще звернутися до постачальника заздалегідь. Тоді можна разом знайти рішення та уникнути штрафів і відключення.

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