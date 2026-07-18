Альтернатива Туреччині та Болгарії: на який курорт "все включено" поїхати влітку
Плануючи відпочинок за кордоном, українці дуже часто обирають курорти "все включено". Серед популярних напрямків — Болгарія і Туреччина. Однак існують достойні альтернативи для подорожі влітку 2026 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочити на морі не "за всі гроші світу".
Популярні курорти "все включено"
Українці обирають Болгарію і Туреччину через вигідні ціни. Тур для одного дорослого на курорт Золоті піски обійдеться щонайменше у 12 500 грн за три доби проживання в готелі. Відпустка у Туреччині коштує дорожче — витрати починаються від 25 000 грн за чотири ночі у готелі Кемера (середземноморський місто-курорт на південному заході від Анталії).
Альтернативним напрямком влітку 2026 року може стати Греція. Поїздка на один з островів, які омиваються Егейським, Іонічним та Середземним морями, залишить незабутні враження. Відпочинок за системою обслуговування "все включено" обійдеться не сильно дорожче, ніж у Туреччині. Мінімальна вартість туру з людини — 27 000 грн за три доби проживання у готелі.
Ще один поширений варіант — це Єгипет. Мандрівникам пропонують знижки до 16% на поселення. За 23 000 грн можна провести п'ять ночей у готелі Шарм-ель-Шейха. Більшість закладів на єгипетських курортах обслуговують гостей за системою all inclusive.
Щоб далеко не їхати, українці можуть обрати один із курортів Румунії, хоча провести там кількаденну відпустку вийде трохи дорожче, ніж у далекому Єгипті чи на грецьких островах. На березі Чорного моря розташовується грязьовий курорт Мамая, відомий своїми широкими і довгими пляжами з дрібним піском. Проживання у готелі коштує щонайменше 31 000 грн.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, де недорого відпочити українцям в оксамитовий сезон. Серед доступних і поширених варіантів — Болгарія та Греція. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за кількаденну відпустку влітку 2026 року.
Також Новини.LIVE розповідали, які курорти Індонезії приваблюють туристів з усього світу. Більшість відпочивальників їдуть на Балі, однак не менш популярними напрямками є острови Гілі та Ломбок. Ми дізналися, скільки коштує тур за системою "все включено".
Читайте Новини.live!