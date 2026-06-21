Альтернатива кремації та труні: у Німеччині узаконили 3-й спосіб поховання

Третій спосіб поховання в Німеччині. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн стала першим регіоном Німеччини, який офіційно визнав новий спосіб поховання — так зване "повернення до землі" (Reerdigung). Відповідні зміни до законодавства ухвалив земельний парламент 18 червня. Тепер цей метод офіційно визнаний третьою формою поховання поряд із традиційним похованням у могилі та кремацією.

Про те, який третій вид поховання з’явився в Німеччині та скільки це коштує, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Deutsche Welle (DW).

Що відомо про новий спосіб поховання в Німеччині

Технологію почали випробовувати ще у 2022 році. За кілька років вона викликала значний інтерес не лише в Шлезвіг-Гольштейні, а й по всій Німеччині. Під час процедури тіло поміщають у спеціальний герметичний контейнер, який називають "коконом". Усередині знаходяться сіно, солома та інші рослинні матеріали.

Завдяки доступу кисню та роботі мікроорганізмів запускається природний процес розкладання. Контейнер регулярно переміщують, а температура всередині поступово підвищується. Приблизно через 40 днів тіло разом із рослинними матеріалами перетворюється на гумусоподібну масу, схожу на компост.

Після додаткової обробки залишків кісток усе разом ховають на кладовищі в біорозкладній упаковці. При цьому традиційна труна не використовується, але поховання все одно має відбуватися на території кладовища.

Скільки коштує третій вид поховання в Німеччині

Вартість процедури стартує від 4 250 євро (майже 219 тис. грн). Остаточна ціна залежить від:

церемонії;

місця поховання;

додаткових послуг.

За словами фахівців, загальні витрати приблизно відповідають вартості звичайного поховання, тоді як кремація зазвичай обходиться дешевше.

Попри те, що метод поки дозволений лише в одній федеральній землі, ним уже цікавляться мешканці інших регіонів. У деяких випадках тіла спеціально перевозили до Шлезвіг-Гольштейну для проведення процедури.

Чому новий спосіб поховання вважають екологічним

Прихильники "повернення до землі" називають його більш екологічною альтернативою кремації. Під час процесу немає спалювання, а отже потенційно зменшуються викиди вуглекислого газу.

Крім того, у землю не потрапляють лаковані труни та синтетичні матеріали. Під час тестування влада регіону не виявила ризиків для довкілля або здоров’я людей.

Попри це незалежних масштабних досліджень, які б дозволили точно порівняти екологічність різних способів поховання, наразі немає.

Чому не всі підтримують нововведення

Найбільші християнські церкви регіону загалом позитивно поставилися до нового методу. Представники конфесій вважають, що він не суперечить християнським поглядам за умови шанобливого ставлення до померлого.

Однак критики наголошують на моральних та етичних питаннях. На їхню думку, перетворення людського тіла на ґрунт може змінити традиційне ставлення до поховання та викликати дискусії щодо поваги до померлих.

Прихильники ж нагадують, що свого часу схожі суперечки точилися і навколо кремації. Вони вважають, що новий метод лише відображає природний колообіг життя в природі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці, які займаються похованням рідних чи близьких, можуть отримати грошову допомогу від держави. Сума виплати залежить від статусу померлого. Значення має: чи працював він, був застрахованим або отримував пенсію.

Також Новини.LIVE розповідали, що прожитковий мінімум у Німеччині є важливим показником, який використовують для нарахування соціальних виплат, визначення неоподатковуваного доходу та захисту людей від надмірних стягнень. Тому знати його розмір корисно не лише отримувачам допомоги, а й усім громадянам.