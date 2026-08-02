Власникам земельних ділянок нагадали про важливу пільгу: кого звільнять від податку

Жінка на земельній ділянці, гроші в гаманці. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українцям, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, держава передбачила фінансовий бонус. Їх можуть повністю звільнити від сплати податку на землю. Але така пільга діє лише за певних умов, а в окремих випадках її потрібно оформити самостійно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Хто може не платити земельний податок

Не платити можна за земельну ділянку, якщо її площа не перевищує встановлені норми. Зокрема:

до 2 гектарів — якщо земля використовується для ведення особистого господарства;

до 0,12 гектара — для саду;

до 0,10 гектара — для дачі;

до 0,01 гектара — під гараж.

Якщо земля знаходиться біля будинку, максимальна площа залежить від того, де розташоване житло:

у селі — до 0,25 гектара;

у селищі — до 0,15 гектара;

у місті — до 0,10 гектара.

Якщо ділянок кілька

Буває, що людина має дві чи більше земельних ділянок одного призначення. У такому разі звільнення від податку не діятиме автоматично на всі.

Потрібно самому вирішити, на яку саме ділянку хочете оформити пільгу, і повідомити про це податкову. Якщо зробити це до 1 травня, пільга діятиме вже цього року. Якщо звернутися пізніше, то скористатися нею можна буде лише з наступного року.

Якщо статус багатодітної сім'ї отримали нещодавно

Якщо третя дитина народилася вже цього року або ви щойно оформили статус багатодітної сім'ї чи придбали земельну ділянку, не варто чекати до наступного року. Подати документи потрібно протягом 30 днів після того, як з'явилося право на пільгу.

Як оформити пільгу

Для цього достатньо звернутися до податкової за місцем проживання або за місцем, де знаходиться земельна ділянка. Із собою потрібно взяти документ, який підтверджує статус багатодітної сім'ї.

Після оформлення пільги земельний податок у межах дозволеної площі сплачувати не доведеться.

Коли можуть оподаткувати врожай з власного городу

Власникам земельних ділянок варто знати, що за вирощену власноруч продукцію можуть нарахувати податок. Українцям дозволяється без сплати податків продавати овочі, фрукти, ягоди та іншу продукцію, вирощену на власній ділянці, якщо за рік заробили на цьому не більше 103 764 гривень. У такому разі нічого декларувати не потрібно. Якщо ж дохід перевищив цей ліміт, податки доведеться сплатити лише із суми понад встановлену межу, а не з усього заробітку.

Загалом із суми перевищення потрібно буде віддати 23%: 18% податку та 5% військового збору. Тому тим, хто регулярно продає великі обсяги власного врожаю, варто стежити за своїми доходами, щоб вчасно подати декларацію і не мати проблем з податковою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо сусід самовільно зайняв частину вашої земельної ділянки. Насамперед потрібно перевірити документи на землю, визначити точні межі та зафіксувати можливе порушення. Якщо мирно владнати конфлікт не вдається, власник має право звернутися до органу місцевого самоврядування або до суду для захисту своїх прав.

Також Новини.LIVE писали, що під час забудови земельної ділянки потрібно дотримуватися встановлених норм. Зокрема, житловий будинок можна будувати не ближче ніж за 3 метри від межі із сусідньою ділянкою, а для дерев і кущів також діють мінімальні дозволені відстані, визначені будівельними нормами.