Українським аграріям зробили важливу пропозицію: жито стане вигідніше вирощувати

Комбайн на полі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українським аграріям хочуть дати більше стимулів вирощувати жито. Для цього переробники пообіцяли купувати його не дешевше, ніж пшеницю 3-го класу. Це має зробити вирощування культури вигіднішим, адже зараз продати жито за кордон майже неможливо.

Про це Latifundist.com розповів продакт-менеджер компанії "Віломікс Україна" Святослав Кравчук, передає Новини.LIVE.

Чому фермери перестають сіяти жито

Минулого сезону Україна експортувала лише 5 тисяч тонн жита. Через це українські виробники не можуть заробити на продажі зерна за кордон. Фермери змушені або тримати врожай на елеваторах у надії, що ціна зросте, або продавати його дешевше. Саме тому багато з них відмовляються від вирощування жита.

Минулого сезону в Україні зібрали близько 210 тисяч тонн жита. При цьому майже половину врожаю використали на корм для тварин, а для виробництва борошна та хліба залишилося приблизно 100 тисяч тонн.

Чому не хочуть фіксувати ціну наперед

Святослав Кравчук пояснює, що домовлятися про фіксовану ціну ще до посівної зараз немає сенсу.

"Фермер не знає, якою буде ціна через пів року, тому не хоче продавати майбутній урожай заздалегідь. А переробник також не може платити занадто дорого, бо тоді подорожчають борошно та хліб", — пояснив Святослав Кравчук.

За його словами, краще прив'язати ціну жита до вартості пшениці 3-го класу.

Як працюватиме нова модель

Компанії "Віломікс Україна" та Nordic Seed разом із підприємствами "Столичний Млин" і "Рівне Борошно" вже підписали відповідний меморандум.

Вони домовилися, що:

переробники купуватимуть жито не дешевше, ніж пшеницю 3-го класу;

Nordic Seed забезпечить фермерів насінням і допоможе з технологією вирощування;

"Столичний Млин" гарантує закупівлю такого зерна у 2026 році.

Що це змінить для аграріїв

Учасники ринку сподіваються, що така домовленість зробить вирощування жита більш вигідним і зрозумілим для фермерів. Якщо ця модель спрацює, вона може допомогти збільшити посіви жита в Україні та забезпечити переробні підприємства якісною сировиною.

Фермерам готують нову компенсацію

Невдовзі може запрацювати нова підтримка аграріїв, які через бойові дії повністю втратили врожай. Міністерство аграрної політики пропонує більш ніж удвічі збільшити компенсацію за знищені посіви — з 4 700 до 10 460 гривень за гектар. Допомогу зможуть отримати фермери, що працюють у 50-кілометровій зоні від лінії бойових дій. Попередньо йдеться про близько 4 тисяч гектарів пошкоджених посівів.

Поки що Мінагрополітики збирає інформацію про масштаби втрат, щоб визначити, скільки фінансування потрібно. До 15 вересня відомство має подати бюджетний запит, а до листопада уряд планує затвердити новий порядок компенсацій. У разі схвалення програми прийом заявок і виплата коштів для постраждалих аграріїв стартують уже наступного року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як можуть змінитися ціни на добрива. Експерти попереджають, що через нові ризики на Близькому Сході вартість мінеральних добрив може зрости, тому аграріям радять не відкладати закупівлі. Зараз залишається період, коли можна придбати добрива за вигіднішими цінами, адже у разі загострення ситуації вони можуть знову різко піти вгору.

Ще Новини.LIVE передавали, чи вистачить українцям врожаю. Цього року очікують урожай понад 80 млн тонн зернових та олійних культур, однак для агросектору залишається важливим питанням не лише виростити продукцію, а й забезпечити її експорт.