Ціни на кавуни та овочі обвалилися: скільки коштують зараз

Чоловік купує овочі, кавуни. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Літо поступово переходить у ту фазу, коли на ринку збільшується кількість сезонних продуктів. Покупці вже відчувають це у чеках: за останній тиждень одразу кілька популярних овочів і фруктів помітно втратили в ціні. Водночас здешевлення виявилося не масовим — на окремі продукти цінники, навпаки, пішли вгору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Що подешевшало найбільше

Один із найпомітніших рухів цін відбувся на ринку баштанних. Кавуни за тиждень подешевшали з 10-13 до 7-10 гривень за кілограм. Тобто нижня межа ціни опустилася одразу на 3 гривні.

Ще відчутніше змінилася ситуація з динями. Якщо тижнем раніше їх продавали гуртом по 25-40 гривень за кілограм, то тепер ціни знизилися до 18-28 гривень за кілограм.

Такі зміни можуть бути пов'язані зі збільшенням сезонної пропозиції. Коли на ринок одночасно надходить більше продукції від виробників, продавцям доводиться коригувати ціни, щоб швидше реалізувати товар.

Огірки подешевшали майже на третину

Помітне зниження цін відбулося і серед овочів. Найбільше втратили в ціні огірки. Їхня гуртова вартість знизилася з 15-30 до 8-25 гривень за кілограм. Тобто мінімальна ціна огірків за тиждень стала майже вдвічі нижчою.

Помідори також почали продавати дешевше. Якщо раніше ціни становили 45-65 гривень за кілограм, то тепер продукцію відпускають приблизно по 30-40 гривень за кілограм.

Що з борщовим набором

Зміни торкнулися й овочів, які традиційно входять до борщового набору. Білокачанна капуста подешевшала з 18-23 до 15-20 гривень за кілограм. Ціни на моркву знизилися з 18-35 до 15-30 гривень за кілограм.

Картопля також стала доступнішою на нижній межі діапазону. Якщо раніше її продавали по 11-28 гривень за кілограм, то тепер ціни становлять 9-28 гривень за кілограм.

Які овочі подорожчали

На тлі загального здешевлення окремі позиції, навпаки, почали дорожчати. Зокрема, буряк подорожчав з 10-12 до 11-14 гривень за кілограм. Ще помітніше зросла ціна на цвітну капусту. Тижнем раніше її продавали по 30-35 гривень за кілограм, а тепер — уже по 48-52 гривень за кілограм.

Таким чином, максимальна ціна цвітної капусти зросла на 17 гривень за кілограм. Водночас брокколі рухалася у протилежному напрямку. Її вартість знизилася з 65-70 до 55-65 гривень за кілограм.

Фрукти також почали дешевшати

Помітні зміни відбулися і у фруктово-ягідному сегменті. Яблука за тиждень подешевшали з 30-55 до 28-50 гривень за кілограм. Зниження не таке різке, як у випадку з баштанними чи огірками, але тенденція також негативна для продавців.

Груші втратили в ціні значно більше. Якщо раніше їх продавали по 40-65 гривень за кілограм, то тепер діапазон становить 30-50 гривень за кілограм. А найбільш відчутне падіння вартості зафіксували у нектаринів. Їхня ціна знизилася з 80-100 до 50-65 гривень за кілограм.

Раніше Новини.LIVE писали, що гречка та пшоно в Україні можуть ще подорожчати через скорочення їхнього виробництва. Наприкінці липня середня ціна гречки вже сягнула 74,57 гривень за кілограм, а пшона — 49,33 гривень, тож найближчим часом крупи можуть стати ще одним помітним пунктом у витратах українців.

Також Новини.LIVE розповідали, що до осені молочні продукти можуть подорожчати на 5–10% через зростання витрат на пальне, електроенергію, логістику та пакування. Водночас вершкове масло, за прогнозом Асоціації виробників молока, може уникнути різкого стрибка цін через надлишок пропозиції.