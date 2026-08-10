В Україні переписують цінники на крупи: що подорожчало найбільше у 2026 році

Жінка в супермаркеті, крупи. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Крупи, які ще недавно вважалися одним із найдоступніших продуктів у магазині, можуть помітно додати в ціні. Виробництво окремих культур в Україні скорочується, а це вже позначається на вартості продукції для споживачів. Стало відомо, які крупи найбільше можуть подорожчати найближчим часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Аgroportal.

Яка крупа може стати дефіцитною

Однією з найбільш проблемних культур залишається гречка. Її виробництво становило близько 70,8 тисяч тонн, що на 37,7% менше, ніж попереднього сезону.

Скорочення пропозиції вже позначилося на вартості продукції. Середня ціна реалізації гречки у 2025 році піднялася майже до 14 тисяч гривень за тонну. На рівні магазинів та ринків ціна також зростає. Для порівняння, на початку 2026 року середня ціна гречки на ринках України була близько 43,5 гривень за кілограм, а наприкінці липня середня роздрібна ціна вже становила 74,57 гривень за кілограм.

При цьому вартість гречки суттєво відрізняється залежно від регіону. Саме тому для покупців кінцева ціна може бути помітно вищою або нижчою за середній показник по країні.

Читайте також:

Пшоно теж дорожчає

Схожа ситуація складається і з просом. Його виробництво скоротилося майже втричі — приблизно до 60 тисяч тонн. Для потреб харчової промисловості цього обсягу наразі достатньо, однак уже з’являються ознаки можливого дефіциту. Скорочення виробництва відбилося і на ціні: у 2025 році середня ціна реалізації проса досягла майже 8,8 тисяч гривень за тонну.

Подорожчання сировини поступово доходить до споживача. У травні 2026 року ціна пшона в Україні досягла рекордних 57,1 гривень за кілограм. Водночас актуальні середні роздрібні ціни наприкінці липня були дещо нижчими — близько 49,33 гривень за кілограм.

Тобто пшоно, яке тривалий час залишалося одним із найдоступніших варіантів серед круп, поступово втрачає цю перевагу.

Яка крупа залишається дешевою

Виробництво ячменю також скорочується — до близько 5,2 мільйона тонн. Однак говорити про дефіцит ячменю саме для харчової переробки поки немає підстав.

Основне питання стосується експорту: значні залишки дозволяють забезпечувати внутрішній ринок, а продовольчій безпеці скорочення виробництва наразі не загрожує.

Ячна крупа залишається однією з найдешевших на українському ринку. Водночас її ціна теж поступово зростає. У травні вона становила майже 26 гривень за кілограм — приблизно на 7% більше, ніж на початку року.

Чому крупи дорожчають

Основна причина — скорочення виробництва окремих культур та зменшення пропозиції. Коли сировини стає менше, виробники та переробники змушені працювати з вищою собівартістю, що зрештою позначається на ціні готової продукції.

Втім, на вартість круп впливає не лише кількість вирощеного зерна. До кінцевої ціни входять витрати на переробку, пакування, зберігання та транспортування.

Для аграрного сектору важливими залишаються витрати на пальне, енергоносії та логістику. Тому навіть за достатніх запасів певної культури її переробка та доставка до торговельної мережі можуть ставати дорожчими.

Що буде з цінами далі

Ситуація на ринку круп залишатиметься залежною від нового врожаю, обсягів внутрішнього виробництва та можливостей імпорту. Особливо чутливим залишається сегмент гречки, де скорочення виробництва вже створило додатковий тиск на ціни.

Водночас говорити про дефіцит усіх круп не варто. Ситуація дуже відрізняється залежно від культури: для проса вже помітні певні ризики, щодо гречки скорочення виробництва є значним, а з ячменем внутрішній ринок наразі забезпечений.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що молочна продукція в Україні може подорожчати на 5–10% до осені через зростання витрат на пальне, електроенергію, логістику та пакування. Водночас вершкове масло, ймовірно, уникне різкого подорожчання через надлишок пропозиції на ринку.

Також Новини.LIVE писали, що деякі овочі та фрукти за останні десятиліття могли втратити частину поживних речовин. Дослідники пов’язують це із селекцією високоврожайних сортів, особливостями ґрунтів, добривами та змінами клімату.