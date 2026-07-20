Ціни на ягоди та фрукти перепишуть: що вигідніше купувати зараз, а з чим почекати

Яблука, фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Літо у розпалі, тож українців цікавить, чого чекати від цін на сезонні фрукти та ягоди. Одні продукти незабаром можуть подешевшати через появу нового врожаю, а за деякі доведеться віддати більше.

Де покупці відчують зниження цін, і які фрукти зростуть в ціні до кінця літа, розповідає Новини.LIVE за інформацією Delo.ua.

Що може подешевшати вже найближчим часом

Найбільше зниження цін прогнозують на персики. Це тому, що у другій половині липня та на початку серпня на ринок має вийти найбільша кількість цієї продукції. Через збільшення пропозиції ціни можуть знизитися приблизно на 10–15% від нинішнього рівня.

Зараз у супермаркетах середня ціна персиків становить близько 114 гривень за кілограм.

Коли подешевшають кавуни та дині

Ще одна категорія, де очікується традиційне зниження цін, це баштанні культури. Коли на ринку стане більше кавунів і динь із відкритого ґрунту, ціни підуть вниз. За прогнозом, у серпні кавуни та дині можуть подешевшати на 20–30%.

Зараз середні ціни у супермаркетах такі:

кавуни — близько 50 гривень за кілограм;

дині — близько 122 гривні за кілограм.

Що буде з цінами на полуницю

Якщо кавуни та персики зможуть порадувати покупців нижчими цінами, то з ягодами ситуація протилежна. Полуниця поступово завершує свій сезон, тому на ринку її стає все менше. Через це після завершення основного періоду збору ціни можуть знову піти вгору.

Вартість полуниці та інших літніх ягід традиційно може зрости приблизно до 180 гривень за кілограм. Також дорожчими залишатимуться малина та лохина. На їхню вартість вплинули несприятливі погодні умови — весняні заморозки та літня спека, які погано позначилися на врожаї.

Які ще фрукти можуть подорожчати

Абрикоси цього року теж залишаються серед найбільш проблемних культур. Після завершення масового збору наприкінці липня пропозиція абрикосів скоротиться, а це може призвести до подорожчання. Надалі багато залежатиме від того, наскільки добре вдасться зберігати врожай.

Річ у тім, що абрикоси найбільше постраждали від весняних морозів. Через раннє потепління дерева почали цвісти раніше, а потім різке похолодання пошкодило квіти та молоду зав’язь.

Чи подешевшають яблука

На помітне здешевлення яблук найближчим часом розраховувати не варто. Зараз ціни залежать від запасів минулорічного врожаю у сховищах та попиту на експорт. Але експерти не прогнозують різкого падіння вартості яблук до кінця літа.

Чи буде дефіцит фруктів і ягід

Попри складний сезон, повного дефіциту фруктів та ягід в Україні не очікують. Культури загалом перенесли погодні труднощі краще, ніж передбачали найгірші прогнози. При цьому обсяг продукції на ринку буде різним, бо залежить від регіону, сорту та погоди.

Яка ягода впала у ціні

Українська черешня стала значно доступнішою, ніж торік. Завдяки гарному врожаю та збільшенню імпорту ціни в супермаркетах помітно знизилися. Минулого тижня найвигіднішу пропозицію мав Varus, де кілограм ягоди коштував 69,90 гривень. В інших мережах ціни були вищіі сягали до 879 гривень за преміальну продукцію.

Експерти називають одразу кілька причин здешевлення. Цього року українські садівники зібрали хороший урожай, а європейські виробники після невдалого минулого сезону відновили постачання. Через велику пропозицію продавці змушені швидше реалізовувати ягоду, адже вона має короткий термін зберігання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що маркування С1, С2, С0 чи "В" на яйцях вказує не на їхню якість чи поживну цінність, а лише на вагу. Від категорії залежить лише розмір яйця, тоді як смак, користь і колір жовтка визначаються свіжістю продукту, умовами утримання курей та їхнім харчуванням. Найважливіше під час покупки звертати увагу на дату пакування, термін придатності та цілісність шкаралупи.

Також Новини.LIVE писали, як в Україні змінилися ціни на сезонні овочі. Найбільше подешевшали помідори, кабачки, баклажани, молода морква, буряк і кукурудза, тоді як огірки знову почали дорожчати. Водночас картопля, капуста та солодкий перець продавалися майже за незмінними цінами.