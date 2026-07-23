Соя стрімко дешевшає: чому українські виробники отримують все менше грошей

Соя, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Після кількох тижнів падіння цін українські аграрії отримують за сою все менше грошей. Лише за останній місяць вона подешевшала майже на 2 000 гривень за тонну. Експерти пояснюють, що покупців стало менше, а частина переробних підприємств тимчасово призупинила роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Grow How.

Чому знизився попит на сою

На українському ринку сої ціни продовжують падати. Як повідомляють аналітики, така тенденція триває вже четвертий тиждень поспіль.

Головна причина у зменшенні конкуренції між переробними підприємствами та експортерами. Крім того, додатковий тиск на ринок створила тимчасова зупинка роботи окремих заводів, через що попит на сою став нижчим.

Скільки зараз дають за сою

Станом на 21 липня максимальна закупівельна ціна на сою на умовах СРТ становила близько 21 000 гривень за тонну.

Це приблизно на 1,7–2 000 гривень менше, ніж виробники могли отримати ще місяць тому.

Що буде з цінами далі

Експерти зазначають, що подальша ситуація залежатиме від того, чи активізуються переробні підприємства, як зміниться експортний попит і як стартує новий маркетинговий сезон. Саме ці фактори визначатимуть, чи зможуть ціни на сою стабілізуватися найближчим часом.

Яку компенсацію можуть отримати аграрії

Міністерство економіки перерахувало 19,7 мільйонів гривень на виплату підвищеної компенсації агропідприємствам із прифронтових регіонів, які у травні придбали українську сільськогосподарську техніку та обладнання. Державну підтримку отримають 28 господарств із Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом вони придбали 101 одиницю техніки українського виробництва на суму 58,7 мільйонів гривень, серед яких — сівалки, культиватори, борони, обприскувачі, причепи, зернозберігальне та зрошувальне обладнання.

Підвищена компенсація у розмірі 40% діє для господарств, у яких щонайменше 80% земель розташовані на територіях бойових дій або поблизу них. Для інших агровиробників держава компенсує 25% вартості української техніки. Від початку відновлення програми у квітні 2024 року аграрії придбали майже 19,5 тисяч одиниць техніки на понад 14,5 мільярдів гривень, а загальна сума компенсацій перевищила 3 мільярди гривень.

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