Ріпак дешевшає через проблеми з портами: скільки зараз коштує в Україні

Поле ріпака, порт. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Поки на світових біржах ріпак дорожчає, в Україні ситуація протилежна. Фермери отримують менше грошей за новий урожай, а трейдери знижують закупівельні ціни. Таке відбувається через проблеми з експортом після російських атак на українські порти. Через це вивезти врожай складніше, а купувати його дорого компанії не поспішають.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Grow How.

Як на експорт вплинула ситуація в портах

Останнім часом Росія посилила атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорному морі. Через це частина кораблів не заходить до українських портів, а експорт зерна та олійних культур ускладнюється. Тому трейдери почали обережніше купувати ріпак у виробників.

Скільки коштує ріпак в Україні

За останній тиждень ціни на ріпак в Україні помітно впали. Зараз за тонну ріпаку з доставкою до чорноморських портів пропонують 550–565 доларів, або приблизно 26–26,5 тисячі гривень. Це на 15–20 доларів менше, ніж тижнем раніше.

Переробні підприємства теж знизили ціни і зараз закуповують ріпак приблизно по 24,5–25 тисяч гривень за тонну без ПДВ. Пояснюють це тим, що зараз стало складніше продавати за кордон ріпакову олію та шрот.

На західному кордоні ціни теж трохи впали — приблизно до 480 євро за тонну. Водночас поставки безпосередньо на заводи в Польщі та Чехії коштують дорожче — 535–545 євро за тонну, але відвантаження можливе лише з вересня.

Які ціни на світових ринках

Поки український ринок просідає, у Європі ціни продовжують зростати. На біржі Euronext у Парижі вартість ріпаку вже піднялася до найвищого рівня майже за два роки. Основною причиною є подорожчання нафти через загострення ситуації на Близькому Сході. Коли нафта дорожчає, зазвичай зростає попит і на олійні культури, які використовують для виробництва біопалива.

Що може вплинути на ціни

Експерти кажуть, що найближчим часом ситуація може трохи змінитися через погоду. Якщо дощі затримають жнива, ріпаку на ринку тимчасово стане менше, а це може трохи підтримати закупівельні ціни.

Але головним фактором і надалі залишатиметься експорт. Якщо українські порти працюватимуть із перебоями, сильного зростання цін аграрії поки що не побачать.

Що відбувається з цінами на пшеницю

На відміну від ріпаку, ціни на пшеницю в Україні почали поступово відновлюватися. Попри активний збір нового врожаю, аграрії не хочуть продавати зерно за нинішніми цінами, вважаючи їх занадто низькими. Через це пропозиція на ринку залишається обмеженою, а трейдери вже змушені підвищувати закупівельні ціни, щоб сформувати необхідні обсяги. Додатково на ринок впливають затримка жнив через дощі в центральних і західних областях, а також військові ризики після обстрілів портової інфраструктури.

Наразі середня ціна пшениці другого класу становить 9 159 гривень за тонну, третього — 9 006 гривень, четвертого — гривень. Водночас на світових біржах зерно також дорожчає через погодні проблеми в Європі та США, а також напружену ситуацію в Чорноморському регіоні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні дорожчає сільськогосподарська земля. Однак ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожчі гектари продають на заході країни, тоді як у прифронтових областях земля коштує в рази дешевше через воєнні ризики.

Також Новини.LIVE писали, що український мед залишається серед найкращих у світі. Його купують десятки країн, а найбільшими імпортерами традиційно є держави Європейського Союзу. Попри скорочення обсягів експорту, завдяки зростанню світових цін галузь продовжує приносити Україні значні валютні надходження.