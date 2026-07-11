Помідори зі знижкою 30% і не тільки: що відбувається з цінами на овочі та фрукти в АТБ

Знижки на овочі та фрукти в АТБ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть заощаджувати кошти на продуктах харчування, відслідковуючи знижки в супермаркетах. Більшість торгівельних мереж регулярно знижують ціни на затребувані товари або організовують розпродажі. Ми дізналися, які овочі та фрукти можна придбати набагато дешевше в АТБ станом на суботу, 11 липня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про вигідні знижки на овочі та фрукти в АТБ.

Знижки на продукти в АТБ

Ознайомитися з актуальними акційними пропозиціями можна в онлайн-магазині мережі чи мобільному застосунку АТБ. Для споживачів знизили ціни на популярні товари — овочі та фрукти. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити відвідувачам супермаркетів за кілограм улюблених сезонних продуктів станом на суботу, 11 липня:

томати тепличні — 69,89 грн/кг замість 99,89 грн (-30%);

томати рожеві — 99,89 грн/кг замість 119,89 грн (-16%);

кавун — 38,89 грн/кг замість 44,89 грн (-13%);

диня — 89,95 грн/кг замість 99,94 грн (-9%);

нектарин — 94,95 грн/кг замість 104,95 грн (-9%);

апельсин — 54,95 грн/кг замість 59,90 грн (-8%);

грейпфрут — 79,95 грн/кг замість 85,95 грн (-6%).

Знижені ціни на фрукти в АТБ. Фото: скриншот

Що відбувається з цінами на кавуни

Раніше ми розповідали, що в супермаркетах і на ринках з’явилися перші цьогорічні українські кавуни, привезені з Одеської та Миколаївської областей. Ранні баштанні культури вдалося отримати завдяки технології вирощування під мульчувальною плівкою.

Ціни залишаються відносно високими, оскільки сезон активного збору врожаю ще не настав, а пропозиція не поспіває за попитом. Вартість у магазинах починається від 40 грн/кг і доходить до 70 грн/кг. Здебільшого споживачам пропонують кавуни сорту "Лузітана".

Його плоди характеризуються солодким смаком і соковитістю, а на шкірці присутні невеликі жовті плями, що вказують на природне дозрівання у полі. Зниження середніх цін відбудеться ближче до кінця серпня 2026 року, коли українські кавуни почнуть масово завозити в супермаркети і на ринки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на що впливає колір яєць. Українці звикли купувати в супермаркетах продукт білого та коричневого кольору, не замислюючись, чим вони відрізняються (окрім відтінку шкаралупи). Ми розібралися, чи існують відмінності між яйцями.

Також Новини.LIVE розповідали, коли найвигідніше купувати продукти в магазинах. Торговельні мережі часто встановлюють знижки на продукти ввечері, коли трафік відвідувачів найбільший. Плюс наприкінці дня завершується термін придатності готової їжі.