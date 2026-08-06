Пільга для власників землі: коли не доведеться сплачувати податки при продажу ділянки

Жінка на земельній ділянці, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українцям, які отримали земельну ділянку у спадщину й планують її продати, варто знати, як можна заощадити. У такому разі не завжди доведеться сплачувати податки. Закон передбачає пільгу, яка дозволяє продати успадковану землю без податку на доходи та військового збору, якщо виконуються певні умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу у Полтавській області.

Які умови потрібно виконати

Податковим кодексом України встановлено, що дохід від продажу успадкованої земельної ділянки може не оподатковуватися, якщо одночасно дотримані дві вимоги:

продаж здійснюється не частіше одного разу протягом календарного року;

площа земельної ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначені земельним законодавством.

Для успадкованої землі не діє правило трьох років

Однією з головних переваг для спадкоємців є те, що на успадковані земельні ділянки не поширюється вимога про володіння майном понад три роки.

Тобто після оформлення права власності ділянку можна продавати одразу, не очікуючи кілька років, як це часто потрібно при продажу іншої нерухомості. Якщо виконуються умови для застосування пільги, дохід від продажу не оподатковується.

Для яких земель діє пільга

Податкова пільга поширюється на земельні ділянки, площа яких не перевищує встановлені законом норми. Зокрема:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для садівництва — до 0,12 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;

для присадибних ділянок — у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

Наприклад, якщо громадянин успадкував земельну ділянку площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства та продав її за 400 000 гривень, податки сплачувати не потрібно.

Оскільки площа ділянки не перевищує дозволені 2 гектари, а продаж відбувається вперше протягом року, продавець отримує всю суму без сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Коли доведеться заплатити податки

Якщо хоча б одна з умов не виконується, дохід від продажу оподатковується. Зокрема, податки доведеться сплатити, якщо:

площа земельної ділянки перевищує встановлену законом норму;

це вже не перший продаж нерухомості протягом календарного року;

об'єкт не підпадає під дію податкової пільги.

У такому випадку продавець сплачує:

5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Також варто враховувати, що при продажу другого або наступних об'єктів нерухомості протягом року можуть діяти інші правила оподаткування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські фермери можуть скористатися правом на пільговий викуп землі. За певних умов ділянку дозволяється придбати без земельного аукціону, за нормативною грошовою оцінкою та з можливістю розстрочки платежу до 10 років.

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